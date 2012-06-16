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THK Genel Başkanı Yıldırım:

''2014 yılında üzerinde al bayrağımız ve THK Üniversitesi logosu olan uçaklar gökyüzünde uçmaya başlayacaklar''

THK Genel Başkanı Yıldırım:

''2014 yılında üzerinde al bayrağımız ve THK Üniversitesi logosu olan uçaklar gökyüzünde uçmaya başlayacaklar''

16 Haziran 2012 Cumartesi 09:15
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THK Genel Başkanı Yıldırım:

ÇANAKKALE  - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, ''2014 yılında üzerinde al bayrağımız ve THK Üniversitesi logosu olan uçaklar, gökyüzünde uçmaya başlayacaklar'' dedi.

Yıldırım, katıldığı bölge toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bugünlerdeki çalışmalarında Çanakkale'nin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kurum çalışmalarına değinen Yıldırım, son iki yılda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini, THK Üniversitesi'nin kurulduğunu ve eğitime başladığını belirtti. 

Dünyanın en önemli üniversitelerinden birisinin Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Yıldırım, üniversitenin, havacılık ve uzay konusunda eğitim yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:

''THK'nın uçak fabrikası faaliyete geçti. Bunun faaliyete geçmesiyle uçak tasarım ve dizayn çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. 2014 yılında, üzerinde al bayrağımız ve THK Üniversitesi logosu olan uçaklarımız gökyüzünde uçmaya başlayacaklar. Başlangıçta, 2 ve 4 kişilik uçaklar üreteceğiz. Sonrasında 20 kişinin üzerinde üretilecek uçaklar, ülkenin ulaştırma anlamında ihtiyacı olan şehirler arasında kullanılacak.''

Çanakkale'ye havacılık eğitim merkezi ile havacılık meslek yüksek okulunu kazandırmak istediklerini kaydeden Yıldırım, daha sonra da helikopter ve uçak bakım merkezini kuracaklarını ifade etti.

THK'nin, şu anda 6 bölgede söndürme uçaklarıyla yangınlara müdahale ettiğini bildiren Yıldırım, ''Bölge insanından ormanlarımızın yanmasına sebep olacak şekilde ateş, sigara ve buna benzer şeyleri atmamalarını rica ediyorum. Bu ormanlar hepimizin ciğerleridir, bunu koruyalım. Ama yangın çıkarsa da vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler. THK'nin uçak ve helikopterleri yangın söndürme faaliyetlerinde görev alacaklardır'' diye konuştu.

Basın toplantısına THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban da katıldı.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 01:21
Anahtar Kelimeler:
THK
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