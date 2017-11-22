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TGF’yi Manisa’da Demokrat Gazeteciler Derneği Temsil Edecek

Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluş Günü olan 15 Kasım’da Yavru Vatanlı meslektaşlarıyla buluştu. Düzenlenen 55. Başkanlar Konseyi Toplantısında Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Federasyonun resmi üyesi olmaya ve Manisa’da temsil etmeye hak kazanırken derneğin Yönetim Kurulu  Başkanı Hakan Özen ile Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özbaş toplantıya Türkiye çapından katılan gazeteciler arasında yer aldı.

TGF’yi Manisa’da Demokrat Gazeteciler Derneği Temsil Edecek

Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34. Kuruluş Günü olan 15 Kasım’da Yavru Vatanlı meslektaşlarıyla buluştu. Düzenlenen 55. Başkanlar Konseyi Toplantısında Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Federasyonun resmi üyesi olmaya ve Manisa’da temsil etmeye hak kazanırken derneğin Yönetim Kurulu  Başkanı Hakan Özen ile Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özbaş toplantıya Türkiye çapından katılan gazeteciler arasında yer aldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:11
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TGF’yi Manisa’da Demokrat Gazeteciler Derneği Temsil Edecek

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 55. Başkanlar Konseyi Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Kıbrıs Dış Basın Birliği ev sahipliğinde düzenlenen Başkanlar Konseyi toplantısından önce Girne Acapulco Hotel’de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Manisa Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin Federasyonun resmi üyesi olmasına karar verildi. Konuyla ilgili olarak başta TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetimi olmak üzere Türkiye Gazeteciler Federasyonuna üye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarına teşekkür eden Demokrat Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Hakan Özen, TGF çatısı altında bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacaklarını kaydetti.

ÖZEN; MANİSA’DA 17 İLÇENİN 17’SİNDE TEMSİLCİLİĞİMİZ OLACAK

Alınan kararın ardından Türkiye Gazeteciler Federasyonu gibi tarihi ve geçmişi başarılarla dolu bir üst çatıya Manisa’yı temsilen tek basın meslek kuruluşu olarak üye olmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özen, “Bu tür karar ve başarılar bizi daha da başarılı olma yolunda motivasyon kazanmamıza vesile oluyor. Türkiye genelinde toplam 77 Gazeteciler Cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Manisa temsilcisi ve üyesi olarak çalışmalarımıza daha da hız vererek basın mensubu arkadaşlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin sosyal, özlük ve ekonomik haklarının zenginleştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer bir yandan da Manisa’nın 17 ilçesinde 17 Temsilcilik vermek için teşkilatlanma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar Kula ve Akhisar ilçelerine temsilcilik verdik, bundan sonraki süreçte de bunu tüm ilçelere yaymak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

BAŞMÜZAKERECİ NAMİ; KKTC BAĞIMSIZLIĞINDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEK

77 üye meslek kuruluşunun başkan ve yöneticileri ile birlikte Anavatan’dan gelen 150’ye yakın gazetecinin katıldığı toplantı öncesinde, “Kıbrıs Müzakereleri Konferansı” gerçekleştirildi. KKTC eski Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Özdil Nami’nin verdiği konferansta, Birleşmiş Milletler nezdinde uzun zamandır sürdürülen ancak somut bir sonuca ulaşılamayan müzakere süreci anlatıldı. Bu süreçte Türk tarafının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını, Rum tarafının ise temelde çözüm istemediğinin net olarak anlaşıldığını ifade eden Özdil Nami, KKTC’nin iyi niyetli ve yapıcı bir tutum içinde bulunduğunun tüm dünyaca anlaşıldığını vurguladı. Nami, “Bu görüşmelerde Rum tarafının AB üyesi olması nedeniyle başlangıçta işimiz zorlaşmıştı. Ancak izlediğimiz doğru ve sağduyulu strateji ile gerçek anlamda çözüm isteyen taraf olduğumuzu tüm dünyaya anlatma imkanı bulduk. KKTC halkının çözüm referandumunda ‘Evet’ demesi, olumsuz anlamdaki tüm algıları değiştirdi. Birleşmeyi istemeyen tarafın, Rum kesimi olduğu ortaya çıktı. Cenevre görüşmeleri son aşamaydı, olmadı. Ardından gelen Kral Montana’da da Rum müzakerecilerin toplantıları terketmeleriyle görüşmeler çöktü. Böylece bu süreç tamamen bitti. Çözümsüzlüğün faturasının bize çıkarılamayacağına, müzakerelere katılan garantör ülkeler de gördü. Bizim açımızdan yeni bir kurguya da ihtiyaç yoktur. KKTC bağımsız bir devlet olarak var olma mücadelesini her platformda Anavatan’ın da desteğiyle sürdürecektir” diye ifade etti. 

KARACA; KKTC BİZİM AYRILMAZ BİR PARÇAMIZ

Girne Acapulco Otel’deki Konferansın ardından konuşan Genel Başkan Yılmaz Karaca, TGF’nin yurtdışında, Türk Basınını temsil anlamında gerçekleştirdiği temas ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Federasyon’un Türk Dünyası’nı ilgilendiren faaliyetlerini örnek gösteren Karaca, “TGF bir meslek kuruluşu olmanın da ötesinde, toplumsal sorumluluk projelerine ağırlık vermeyi sürdürecektir. Kıbrıs toplantımız gösterdi ki, bu tür sosyal projelere ülke olarak çok ihtiyacımız var. KKTC bizim ayrılmaz bir parçamızdır ve öyle de kalacaktır. Kıbrıs’taki meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza olmayı her zaman devam ettireceğiz. Kıbrıs halkının haklı mücadelesinin de yanındayız. Yavruvatan’a uygulanan ambargolar ve kısıtlamalar kaldırılmalı, başta Türk Dünyası ülkeleri olmak üzere tüm dünya artık; tarihi boyunca acı, gözyaşı, ve soykırım trajedileri yaşamış olan bu mazlum halkı tanımalıdır. TGF olarak bizim yurt içi ve yurt dışındaki bu yöndeki çabalarımız artarak sürecektir. KKTC’de görev yapan meslektaşlarımızla zaten her zaman iç içeyiz. Buradaki 3 meslek kuruluşumuz Federasyonumuzun çok uzun yıllardır aktif üyesidir ve tüm etkinliklerimizde bizlerle birlikte oluyorlar. Bizler de her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin faaliyetlerine destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Şimdiki buluşmamızın çok anlamlı bir yanı daha oldu. KKTC’nin 34. Kuruluş Yıldönümü olan 15 Kasım’da hep birlikte olduk ve Kıbrıs’ımızın en kutlu gününün sevincini, gururunu meslektaşlarımızla omuz omuza yaşadık. Uğrunda binlerce şehitler verdiğimiz; kanımızı, canımızı feda ettiğimiz Anavatan ile Kıbrıs Adası ayrılmaz bir bütündür, ebediyen de öyle kalacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN SUYU FAHİŞ FİYATLA SATTIĞI ASILSIZ BİR SÖYLENTİ

TGF Başkanlar Konseyi toplantısında, gazetecilere, Anavatan’dan Ada’ya denizin altından getirilen tarihi su projesinin öyküsü de anlatıldı. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey, bu konuda Orman Bakanı Veysel Eroğlu’dan aldığı son ve detaylı bilgileri, video sunum eşliğinde paylaşırken, ”Dünya tarihinde bir başka örneği olmayan bu proje, ülkemizin prestiji olmuştur ve başka ülkelerce de talep edilmeye başlanmıştır. Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştireceği bu projenin benzerleri ile ekonomik girdi de sağlayacaktır. Türkiye’nin bu suyu KKTC’ye metreküpü 7 TL gibi yüksek bir fiyata sattığı ise asılsız bir söylentidir. Bu rakam 2.40 kuruştur ve sadece maliyetin bir bölümünü karşılamaya yöneliktir” diye belirtti. 

KIRAÇ; KKTC’DE TARİHİ BİR BULUŞMA YAŞADIK

KKTC’deki TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’na ev sahipliği yapan KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da, yaptığı konuşmada, tarihi buluşmayı çok arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıslı gazetecilerin Anavatanlı kardeşlerini her zamanki gibi bağrına bastığını ifade eden Kıraç, “Türkiyemiz ve Kıbrısımızda görev yapan meslektaşlarımızın birlikte gerçekleştirdikleri mesleki ve kültürel etkinliklerin her biri ayrı değerde, farklı güzelliktedir. Bizler ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız ve bu türden çalışmaları bu nedenle sıklaştırmalıyız. Federasyonumuzun geleneksel hale gelen başkanlar konseyi toplantılarının 55’incisinin, KKTC’nin 34. Kuruluş Yıldönümü’nde gerçekleşmesi ise çok daha anlamlıdır. Ne mutlu ki, Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu Anavatan’dan gelen çok sayıdaki meslektaşımızla yan yana, can cana, kalp kalbe yaşadık. Aynı zamanda mesleki ve kültürel çalışmalara imza atmamız da çok sevindirici. Meslektaşlarımıza Kıbrıs halkına özgü misafirperverlik örneğini sunmaktan ve yaptığımız çevre gezileriyle de ülkemizin güzelliklerini paylaşmaktan çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

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