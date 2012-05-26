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Terörün var olması gerçekten üzücü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörün var olması gerçekten üzücü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:33
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Terörün var olması gerçekten üzücü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD ziyareti kapsamında teknoloji merkezi Silikon Vadisi'ndeki ''twitter''ın merkezini ziyaretinin ardından, TRT Haber'in ''Sosyal Medya'' programına konuk oldu ve gündemin yanı sıra ''twitter''dan kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. 

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki patlamaya ilişkin soru üzerine Gül, şöyle devam etti:
''Bizdeki terör maalesef etnik temele dayalı bir terör faaliyeti. Bununla amansız bir mücadele içerisindeyiz. Üzücü olan şey şu; insanların düşüncelerini ifade edebildiği bir ortamda terörün var olması ve teröre destek olunması gerçekten çok üzücü. 
Hedefleri başka bir yerdi belli ki. Belki büyük kentlere gidip oralarda bazı işler yapmak istiyorlardı. Güvenlik güçleri şüphelenince ve takibe alınca, kendileri de fark edilince artık esas hedeflerine ulaşma imkanları olmadığını anladıklarında maalesef bu olay gerçekleşmiş.''
Terör örgütünün bölgede, ''Biz var olmasaydık, bu türlü zararlar vermeseydik sizin sorunlarınızı çözme konusunda katkı sağlamayacaklardı'' diye propaganda yaptığına ilişkin değerlendirme üzerine Cumhurbaşkanı Gül, bunun büyük bir yanılgı olduğuna dikkati çekti.

Annan Planı son şans
Cumhurbaşkanı Gül, oradayken CNN International televizyon kanalında Christiane Amanpour'un uluslararası gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Amanpour'un Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı röportaj yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Gül, ''Annan Planının öngördüğü şekilde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in görevi bırakacağı yönünde umudunuz var mı?'' şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtladı:
''Suriye'de halkı mutlu ve refah içinde görmek istiyoruz. Biz, 6 maddelik Annan Planının Suriye'nin düzenli bir şekilde dönüşümü için son şans olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden de Annan Planının tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Eğer tam olarak uygulanmazsa, orada sorunlar daha da kötü bir hale gelecektir.''
Amanpour'un, ''Türkiye, Suriye'de insani koridor, tampon bölge kurulması gibi konulardan söz etti. Türkiye bu konularda epey şey söyledi ama harekete geçmedi. Türkiye bir şey mi bekliyor, ABD'nin öncülük etmesini mi bekliyor, harekete geçmeden önce neye ihtiyacınız var?'' sorusu üzerine ise Gül şunları kaydetti:
''ABD bu konuda çok önemli ülke olarak meseleyle daha çok ilgilenmeli. Kesinlikle Annan Planının tam olarak uygulanmasını çok yakından takip etmeliyiz. Bu yüzden Suriye'de daha çok (BM) gözlemcisine ihtiyacımız var, bu 300 gözlemci yeterli değil. Aslında Suriye'de birkaç bin gözlemci olmalı.''

Esed ülkeyi yönetecek durumda değil
''Esed'i görevi bırakması yönünde ikna etmesi için İran'la konuşuyor musunuz?'' sorusu üzerine ise, Cumhurbaşkanı Gül, "İran bunun sorumluluğunu taşımamalı, o yüzden İran'a, onları (Suriye yönetimini) desteklememelerini söylüyoruz. Artık Esed ülkeyi yönetecek durumda değil" dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:33
Anahtar Kelimeler:
Terör
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