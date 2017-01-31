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Terörle mücadele edip gönülleri fethediyorlar

Farklı dil, din ve etnik gruplardan vatandaşların kardeşçe yaşam sürdüğü Mardin'de güvenlik güçleri, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da devletin güler yüzünü gösteriyor.

Terörle mücadele edip gönülleri fethediyorlar

Farklı dil, din ve etnik gruplardan vatandaşların kardeşçe yaşam sürdüğü Mardin'de güvenlik güçleri, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da devletin güler yüzünü gösteriyor.

31 Ocak 2017 Salı 15:31
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Terörle mücadele edip gönülleri fethediyorlar

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Nusaybin ilçesi olmak üzere kent genelinde PKK'lılara yönelik operasyonlar düzenlerken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk projeleriyle terör mağduru halkın yarasını sarmaya çalışıyor.

Alışveriş merkezleri, tarihi ve turistik alanlar ile esnafı sık sık ziyaret ederek hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendiren polis ekiplerine, halk sevgiyle yaklaşıyor.

Devletin güler yüzünü kendilerine hissettiren güvenlik güçlerine iş yerlerinin kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlar, kahve ve badem şekeri ikram ettikleri polislerle "özçekim" yapıyor. Vatandaşlar, güvenlik güçleri için Türkçe, Kürtçe ve Arapça dua ediyor.

Mardinli Latif Sakız, AA muhabirine, asker ve polisle gurur duyduklarını, onlarla el ele verip Mardin'i daha güzel yerlere getireceklerini söyledi.

Mardin'de farklı etnik yapıların asırlardır kardeşçe bir arada yaşadığına işaret eden Sakız, "Polislerle Türkçe, Arapça ve Kürtçe çok güzel sohbetler yapıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bize çok iyi davranıyorlar. Allah onları korusun." dedi.

"Mardin'in kültür, medeniyet ve tarihle anılmasını istiyoruz"

Esnaf İbrahim Güneş ise kentin huzurunu ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine her zaman minnettar olduklarını belirtti.

Bölgede artan terör saldırılarından esnafın olumsuz etkilendiğini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Özellikle Nusaybin bizi çok etkiledi, operasyon sayesinde terör sona erdi. Umarım artık tekrarlanmaz. Mardin'in terörle değil, kültür, medeniyet ve tarihle anılmasını istiyoruz. Gelen misafirler, burasının düşündükleri gibi olmadığını görüyor. Mardin, Türkiye'nin en güvenli kentlerinden birisidir. Medyanın da buraları iyi tanıtmasını istiyoruz. Ben Kürt'üm, Süryani, Arap komşularımız var. Burada asırlardır bir arada yaşıyoruz. Bu anlamda örnek olacak bir şehiriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MardinTerörPKKOperasyon
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