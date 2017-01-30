Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
85492
ALTIN
146.412
DOLAR
3.8251
STERLIN
4.7957
EURO
4.0909
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de

Üsküdar Üniversitesi öğrencisi İsa Kör, teröre tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşte Meclise ulaştı.

Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de

Üsküdar Üniversitesi öğrencisi İsa Kör, teröre tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşte Meclise ulaştı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 11:31
19 Okunma
Teröre karşı yürüyen üniversiteli TBMM'de

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğrencisi İsa Kör, teröre tepki amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşte Meclise ulaştı.

Kör'ü TBMM Çankaya Kapısında TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet karşıladı.

Yürüyüşünün amacının terörü lanetlemek olduğunu ifade eden Kör, terör saldırıları nedeniyle şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Yürüyüşüne 21 Ocak Cumartesi günü başladığını ve 10 günde Meclise ulaştığını belirten Kör, Bolu'dan sonra yoğun kar yağışı altında yürüdüğünü, yolculuğunun zorlu geçtiğini dile getirdi.

Kör, şöyle devam etti:

"Şu an bütün yorgunluğum geçmiş şekilde buradayım. Yol boyunca genelde beni görenler ne için yürüdüğümü soruyordu. Ben de onlara bunu anlatıyordum. Aileme ve dostlarıma da yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Yürümek tabii ki oldukça zor. Ayaklarım su topladı. Bunu vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olmak için gerçekleştirdim. Ailem ve okulumdaki hocalarım bana böyle öğretti. "

"Bütün gençlere bu eylemi ile örnek olmuştur"

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Erbay Kücet ise Kör'e Meclis teşkilatı adına hoşgeldin dileklerini iletti. Kücet, TBMM'nin; bütün partilerin ortak kararı ile terörü lanetlediğini ve kınadığını anımsatarak, "Bu gencimizin yapmış olduğu demokratik bir eylemdir. Kendisi, Türkiye'deki bütün gençlere bu eylemi ile örnek olmuştur." dedi. 

Kör, daha sonra FETÖ'nün darbe girişiminde Meclisin hasar gören yerlerini gezdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMüsküdar üniversitesiIsa Kör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar
TERAZİLER ve yükselen TERAZİLER
TERAZİLER ve yükselen TERAZİLER
Sevgililer Günü Hediyesi İçin Giyim Seçimleri
Sevgililer Günü Hediyesi İçin Giyim Seçimleri
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi
Su kuşlarının donan gölde yaşam mücadelesi
Minik patiler (Nankörlük bilmeyen varlıklar)
Minik patiler (Nankörlük bilmeyen varlıklar)
Bir Başarı Öyküsü
Bir Başarı Öyküsü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ