Terör örgütü operatörü kaçırdı

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Aralık İlçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde meydana geldi. Serdarbulak Yaylası mevkiinde askeri karakolun onarım çalışmasını yapan işçiler, Küçük Ağrı Dağı'ndan bir grup PKK'lının geldiğini görünce kaçmaya başladı. Bunun üzerine teröristler, işçilerin üzerine ateş açtı. İşçiler, ateş açılmasına karşın kaçmaya devam ederek kurtuldu. Kaçamayan ve kepçeyi kullanan 42 yaşındaki Abdülgarip Ekin'i rehin alan PKK'lılar, iş makinesini yaktıktan sonra uzaklaştı. Olayın ardından jandarma bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.