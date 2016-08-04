Terör göçerleri Karacadağ'a hapsetti

"Çözüm Süreci"nde yaylalara huzurlu bir şekilde gidip gelebilen göçerlerden bir çoğu, yeniden başlayan terör saldırıları nedeniyle bu yıl hayvanların bakımı ve serinliği için daha verimli olan Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidemedi.

Hayvanlarını Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden, 43 dereceleri bulan sıcaklıktan korumak için 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde otlatmak zorunda kalan göçerler, hayvanları için çok verimli olmayan bölgede sıkıntılar yaşıyor.

Daha verimli alanlara gidemedikleri için hayvanlarının yeterince gelişemediğinden yakınan göçerler, terör olaylarının sona ereceği ve yeniden huzurla göç edecekleri günlerin özlemini çekiyor.

Karacadağ Göçerler Derneği Başkanı Hamza Ağan, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da çok sayıda ailenin göçerlik yaparak hayatlarını sürdürdüğünü anımsattı.

Göçerler için meraların ve hava şartlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ağan, özellikle hayvanların süt verdiği bahar ve yaz aylarında üreticilerin daha çok bu konuya eğildiğini aktardı.

"Yaylalara gidemeyince üretici çok etkilendi, süt olmuyor, hayvanlar zayıflıyor"

Ağan, terör olayları nedeniyle bu yıl birçok besicinin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara gitmek yerine Karacadağ'da kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvancıların para kazandığı dönem bahar ve yaz mevsimidir, çünkü bu dönemde hayvanlar gelişir ve süt artar. Bunun için göçerler bu mevsimleri hayvanları için daha verimli ve serin olan Bingöl, Elazığ ve Erzurum'un ovalarında geçirmeye çalışır. Ama son dönemdeki terör olayları buna mani oldu. Birçok arkadaşımız bu nedenle yazı Karacadağ'da geçirmek zorunda kaldı. Çünkü can güvenliği yok, tehlikenin nereden geldiğini bilmiyorsun. Yaylalara gidemeyince üretici çok etkilendi, süt olmuyor, hayvanlar zayıflıyor. Hayvanları serbestçe, güvenle otlatamadıktan sonra kimse gitmiyor tabi. Bizim işimiz çok zorlu, hayvancılıkla uğraşanlar helal, hilesiz, faizsiz yaşıyor, ama huzur olmadıktan sonra insanlar bu işi yapamaz. Artık bu terörün bitmesini istiyoruz."