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Terk edilen dedeye hastane personeli sahip çıktı

Sivas'ta hastane bahçesine terk edilen 72 yaşındaki alzaymır hastasına acil servis doktorları ve güvenlik görevlileri sahip çıktı

Terk edilen dedeye hastane personeli sahip çıktı

Sivas'ta hastane bahçesine terk edilen 72 yaşındaki alzaymır hastasına acil servis doktorları ve güvenlik görevlileri sahip çıktı

08 Temmuz 2015 Çarşamba 11:58
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Terk edilen dedeye hastane personeli sahip çıktı

SİVAS - Sivas'ta hastane bahçesine terk edilen 72 yaşındaki alzaymır hastasına acil servis doktorları ve güvenlik görevlileri sahip çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisinde görevli doktor Sefa Yurtbay tarafından hastane bahçesinde terk edilmiş halde bulunan Ali Toplucan, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane bahçesine yanında bir paket hasta bezi ile kıyafetleriyle terk edilen ve konuşma güçlüğü çeken Toplucan, sağlık görevlilerinin sorularına ise sadece "Ali" diye cevap verebiliyor.

'Bu şekilde bırakılıp gidilmesi bizleri çok üzdü'

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Şevki Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane bahçesine terk edilen Toplucan'ın bir meslektaşı tarafından bulunduğunu söyledi. 

Yaşlı adamı servise alarak gerekli tedaviye başladıklarını anlatan Eren, "Hastanın yanına kişisel kıyafetleri ve hatta hasta bezi bırakılarak terk edilmiş. Hastamız yaklaşık 3 saat dışarıda kalmış, kendisini hemen acil servise aldık. Biraz üşümüştü, bakımlarını yaptık ve acil serviste gözlem altında tutuyoruz" dedi. 

Ali Toplucan'ın sağlığına kavuşana kadar tedavisinin devam edeceğini dile getiren Hakan Şevki Eren, "Bu şekilde bırakılıp gidilmesi bizi çok üzdü. Biz gereken her şeyi yaptık, sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. Hastamızın genel durumu iyi fakat yakınları yanında yok. Köyüne ulaştırmaya çalışacağız. Kansızlık problemi tespit ettiğimiz için kendisine kan veriyoruz. Ramazan ayında böyle bir şey yapılması bizleri üzdü. Hastamız kendisini tam olarak ifade edemiyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Eren, yakınlarının sahip çıkmak istemediği Toplucan'ın tedavisinin ardından bakımevine yerleştirilmesini ve yaşlı adamı terk eden kişiler hakkında da yasal işlem başlatılmasını sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 11:50
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önce VatanDede
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