TERAZİLER ve yükselen TERAZİLER

1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

Teraziler ve Yükselen Teraziler 4

“Karşınızdakinin haklarına gösterdiğiniz saygı ile olumsuzlukları aşabilirsiniz.”

Teraziler bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık-8 Ocak)); aileniz ve ebeveynlerinizle aranızda oluşan iletişimde bazı sorunlar yaşayabilir birbirinizi yanlış anlıyor olabilirsiniz. Bu nedenle bu günlerde kurduğunuz iletişime dikkat etmenizde fayda var. Bıraktığınız haberler yerine ulaşamayabilir.

Bu dönemde evde bazı eşyalarınızın kaybolması da mümkün olabileceği gibi; daha önceden kayıp olan eşyalarınızı ararsanız kolayca bulabilirsiniz.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

Terazi ve yükselen Teraziler 11

Hayır kurumunda başkan olup organizasyon becerinizi göstereceksiniz.

Teraziler, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız alanında yaşayacaksınız.

Sosyal çevrede üye olduğunuz gruplarda, hayır kurumlarında, sosyal çevredeki arkadaşlarınız içinde ilişkiler konusunda bir netleşme ve gizli olan bir takım ilişkilerin açığa çıkışı ile “ne yapmak istediğiniz” konusunda netleşebilir ve ona göre adım atabilirsiniz.

Hak, hukuk, adalet ve karşınızda ki kişinin hakkına saygı bu Ay tutulmasında sizin konunuz

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

Terazi ve yükselen Teraziler 6

Sağlıklı yaşam, güzel yaşam.

26 Şubat 2017 günü Teraziler; bu Güneş tutulmasını; sağlık, iş yeriniz, iş arkadaşlarınız ve evcil hayvanınız alanında yaşayacaksınız.

Sağlık alanında yeni bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Sağlığınız için gerekli bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle kalp sağlığınız ile ilgili özen göstermeniz gereken bir dönem sizin için başlayabilir.

ile ilgili özen göstermeniz gereken bir dönem sizin için başlayabilir. Bazı Balıklar cerrahi bir müdahele ile karşılaşırlar.

Her şekilde bu Güneş tutulması sizi “sağlıklı yaşam” alanında yeni bir takım adımlar atmanızı sağlayacak nitelikte.

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VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Terazi ve yükselen Teraziler 7

Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Teraziler bu retroyu eş, partner ve açık düşmanlar alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile; eski eşiniz ile bu süreçte yeniden bir araya gelebilirsiniz.

Eskiden ortak olduğunuz veya eski bir düşmanınız ile karşılaşıp, ilişkilerinizi yeniden düzeltmek gündeminize gelebilir.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

Terazi ve yükselen Teraziler 8

Teraziler bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); başkalarınız üzerinden edindiğiniz kazançlarınız ve ortaklarınız alanında yaşıyor olacaksınız.

Ortaklarınızla aranızda “yanlış anlaşılmalardan” dolayı problemler yaşayabilirsiniz. iletişim sorunları çıkabilir.

Ödemeler, borçlar eğer internet üzerinden yapıyorsanız; bu süreçte yaptığınız işlemlerinizin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeniz doğru bir davranış olacaktır.

Yanlış anlaşılmalardan dolayı haksızlıklara uğrayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Dikkat.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

Terazi ve yükselen Teraziler 5

7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Teraziler aşklar, çocuklar, spor ve hobiler alanında yaşayabilirler.

Dolayısı ile; çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek için yeni adımlar atabilirsiniz.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

Terazi ve yükselen Teraziler 12

Teraziler bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); kendi kişisel gelişim alanınızda yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile bu süreçte biraz toplumdan izole olabilirsiniz. Daha çok kendi iç sesinizi dinleyeceğiniz bir süreç olabilir.

Bu Merkür retro ayrıca sizin gizli düşmanlarınız yoluyla kaynaklanan problemler meşgul edebilir. Sizin farkında olmadığınız ancak, aleyhinizde çalışan kişilerin neden olduğu yanlış anlamaların kurbanı olabilirsiniz.

Ayrıca yine bir takım haberlerin size ulaşmama konusunda yine “gizli düşmanlarınızın” etkisi olabilir.

Uyanık olun ve özellikle beklediğiniz haberleri kendiniz takip edin ve maillerinizin yerlerine ulaştığından emin olun.

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

Terazi ve yükselen Teraziler 11

Dünya barışı için.

Teraziler bu Güneş tutulmasını; kendilerinin son birkaç senedir “aktif” oldukları sosyal çevrelerinde yaşayacaklar.

Sosyal çevrelerinde, üye oldukları gruplarda sanatsal faaliyetlerin ön plana çıktığı bir takım yeni girişimlerde bulunabilirler.

Sosyal çevrenizde önemli organizasyonlar kararı alabilir bir takım yeni projeler başlatabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde yaptıklarınızla bu Güneş tutulmasından sonra şov yapabilir. Bir takım grupların başkanlığına getirilebilirsiniz.

Sosyal çevrenizde sanatsal faaliyetlere yer verebilir. Sanatsal bir takım projeler başlatabilirsiniz.

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

Terazi ve yükselen Teraziler 2

Teraziler; Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; kendi maddi kazanımlar ve maddi ve manevi değerler evinizde yaşıyorsunuz.

Bu süreçte 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında kazancınızı katlayabilirsiniz.

Bu süreçte maddi değerleri olan mal varlığınız da artabilir. Ayrıca manevi değerler konusunda da bir bolluk yaşayacaksınız. Maneviyatınız da artacak.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

Terazi ve yükselen Teraziler 3

“Önce karşınızdakini “dinleyerek” sorunları çözebilirsiniz”.

Teraziler bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); kardeş kuzen gibi yakın çevrenizle ve yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla aranızda doğabilecek “iletişim sorunları” olarak yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde oluşabilecek data kayıplarına da dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle medya alanında çalışanların teknolojik aletlere çok güvenmemeleri, yaptıkları işlemleri tekrar, tekrar dönüp kontrol etmeleri gereken bir dönemde olacaklar.

Ellerinizle yaptığınız işlerde bu süreçte problemler çıkabilir. Özellikle cerrahsanız hassas olmanız gereken bu dönemde çok önemli ameliyatlarınızı retro sonrasına almanızda fayda olacaktır. Teknolojiden de faydalanan biri iseniz; özellikle bu süreç bir takım olumsuzluklarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bazı data kayıpları da problemler yaşatabilir.

Yakın mesafeli yollarda da, iletişim nedeniyle doğan sorunlar bugünlere eşlik edebilir.

İletişiminizde “karşınızdaki kişinin hakkına” gösterdiğiniz saygı ile sorunları aşabilirsiniz.