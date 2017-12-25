Terazi ve yükselen Teraziler

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde gerçekleşiyor.

Yeni yıla,

Evliler için; evliliğinizden “özgürleşmek” istediğiniz bir enerji ile girebilirsiniz.

Bekarlar için ise; ani ve sürpriz bir evlilik kararı ile girebilirsiniz. Muhtemelen yaza kadar böyle bir girişimde bulunabilirsiniz.

Yalnız bu evlilik veya birliktelik, geleneksel bir birliktelikten çok, “sıra dışı” bir şekilde gerçekleşebilir.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu, 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz. Dolayısı ile sene başından itibaren bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Aksi durumda Ağustos’tan sonra bu enerji tekrar içe çalışan bir enerji olacağından harekete geçemeyebilirsiniz. Veya içe patlayan agresyondan dolayı huzursuz bir döneme gireceğinizden partneriniz ile çatışma yaşayabilirsiniz.

Uranüs retrosu biraz da “kuşak çatışması” demek olduğundan; arasında yaş farkı olan partnerler retroda daha çok sorun yaşayabilirler.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız” olan alanında yaşayacaksınız.

Sosyal çevrede üye olduğunuz gruplarda, derneklerde, kluplerde ve hayır kurumlarında, Ay tutulması ile açığa çıkan olaylarla bir netleşme yaşayacaksınız. Dolayısı ile; ne yapmanız gerektiği hakkında bir karara varabileceksiniz.

Bir yıl boyunca yaşayacaklarınızla , “uyum, denge ve karşınızdakinin hakkına saygı konusunda” sosyal çevrede bir duruş sergiliyor olacak ve “kimlik” kazanacaksınız.

Dolayısı ile, bu Tutulma ile; “ben yerine biz” demek, takip eden 6 ay içinde önemli adımlarınızdan oluyor.

Ebeveynlerinizden birinin tutulmadan sonra kredi, kazanç veya borçları ile ilgili bir durum açığa çıkabilir. Ebeveynlerinizin bilmediğiniz bir borç tutulma sonrası bilinir hale gelebilir.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; beşinci ev olan “aşk ve çocuklarınız” ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası ve takip eden 6 ay içinde farklı ve sıra dışı olan yeni bir aşka başlayabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz varsa; onunla “keyif aldığınız konularla ilgili, marjinal bir spor veya sıra dışı bir sanatla” ilgili yeni bir başlangıç yapmanız muhtemeldir.

Bu süreçte çocuğunuzun dış dünyayı “özgürlükler” üzerinden anlayışı ile ilgili sıra dışı bir gündem yaşayabilirsiniz.

Eşinizin orijinal olan gelecek projeleri, tutulmadan sonra takip eden 6 ay boyunca gündeminizi oluşturacaktır.

Bu süreçte şans oyunlarından yana veya borsa gibi yatırımlarınızdan da sıra dışı bir şansınız olabilir.

Ayrıca “vatan topraklarınızla” ilgili daha önceden eşi benzeri görülmemiş gelişmeler yaşanabilir ve siz fark yaratan girişimlerde bulunabilirsiniz.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “maddi ve manevi değerleriniz” olan ikinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Siz bu süreçte birikim yapmış olduğunuz maddi kazacınızda bir erime görebilirsiniz.

Beklediğiniz ödemeler bu süreçte yapılamayabilir. Dolayısı ile siz 10 Temmuz 2018’e kadar maddi yönden sorun yaşayabilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar; eşinizle aranızda “yanlış anlaşılmalardan” dolayı doğacak sorunlar yaşanabilir.

Eşinizin kendini ifade edişi, bu süreçte yanlış anlaşılacağından “imajı” bu süreçte zarar görebilir.

Ayrıca kendinizi doğru ifade edemeyişinizden kaynaklanan, yeni düşmanlar da edinebilirsiniz.

Bu süreçte kardeşinizin sevgilisi ile aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. Retronun bitimine kadar yanlış anlamalardan dolayı doğacak bu problemlere karşı farkında olmak yerinde olur.

Ayrıca patronunuzun “yanlış anlamalarından” dolayı, toplum önünde ki duruşu da zarar görebilir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca iletişim nedeniyle bozulmuş eski ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “eviniz ve ebeveynleriniz” ile ilgili olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar, karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; geçmişte ebeveynleriniz ile ilgili hangi sorumluluklarınızdan kaçtıysanız bu sefer bu sorumlulukları üstlenip ciddiyet ile konulara eğilmeniz sayesinde, ailenizle aranızda geçmişten gelen sorunları aşabilirsiniz.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınız iyileşmiş olur.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “eviniz ve ebeveynleriniz” olan alanda yaşıyor olacaksınız.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; aileniz ve köklerinizle geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprüler nedeniyle bozulan aile ilişkilerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “sağlık” alanınız olan altıncı evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; sağlığınız konusunda zihinsel bulanıklık yaşadığınız bir dönem olur.

Bu dönemde resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Ayrıca bu dönemde Teraziler için zehirlenme tehlikesi de vardır. Yediğiniz, içtiğinize dikkat etmeniz gerektiği gibi, gaz gibi maddelerden de zehirlenmeniz mümkün. Bu retro süresince (24 Kasım’akadar) dikkat edin.

Başkaları için kendinizi feda edebileceğiniz bir süreçtir Neptün retrosu.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Bu süreçte bulaşıcı bir hastalık söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminizle de ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; çocuklar ve aşk alanınızı anlatan 5.evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Bu süreçte efor gerektiren sporları bir süreliğine askıya alın. Yeni bir aşka başlamayın. Çocuklarınızla ilgili efor gerektiren girişimlerden retro bitene kadar uzak durun.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; bu kişiler Mars retro iken, isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; onuncu eviniz olan “kariyeriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; yeni bir kariyere başlangıç yapabileceğiniz fırsatlar doğabilir.

Tutulmayı takip eden günlerde toplum önünde “koruyan, kollayan” bir duruş sergileyebilirsiniz.

Kariyeriniz nedeniyle, partnerinizin kardeşi ile ilgili konular gündeme gelebilir.

Tututlma sonrası takip eden 6 aylık olan bu süreçte, çocuğunuzun sağlığı ile ilgili önemli olacak olan, “onu daha iyi anlayacağınız, empatik”, yeni bir yaşam stilini hayatınızda başlatabilirsiniz.

Eşinizin ataları ve kökleri ile ilgili konular da bu tutulma sonrası, öne çıkacak konulardan.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “sosyal çevreniz” olan onbirinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu retroda özellikle sosyal çevrenizde, arkadaş gruplarınızda iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilir retro bitene kadar da bazı arkadaşlıklarınızın bittiğini görebilirsiniz.

Ancak enerjinin farkında olursanız bu süreçte, olayların üzerine gitmek yerine, geride durarak sabırla geçmesini bekleyebilirsiniz.

Gelecek projelerinizi de bu süreçte, bekletmeniz yerinde olur.

Bu süreçte babanızın kazançlarında bir gecikme olabilir.

Kardeşinizin yüksek eğitimi ile ilgili iletişim kaynaklı sorunlar yaşanabilir.

Arkadaşlarınızla da bu retro sürecinde yanlış anlamalardan dolayı problemler yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “aşklar, çocuklar, spor ve hobiler” alanında yaşayabilirler.

Dolayısı ile; çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek için yeni adımlar atabilirsiniz.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular keyif almanız üzerine yaşantınıza girebilir. Hobileriniz ve keyif almak üzere yaptığınız işler en çok gündeminizi oluşturur.

Veya bir aşk ilişkisi bugünlerde yaşantınızda gündem oluşturabilir. Aşkınızla ilgili tutulma sonrası netleşir, bazı gizli olan konuları da öğrenerek bir karara varabilirsiniz.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “ortak kazançlarınız” olan alanda sekizinci evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sıra dışı kazançlarınız ile ilgili girişimlerinizde gecikmeler yaşanabilir.

Planlanmamış ani bir ortaklık yaşantınıza girebilir, ancak harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Yapacağınız bu ortaklık; dışarıdan “tuhaf kazanç” olarak ta algılanabilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; sosyal çevreniz olan onbirinci evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay içinde sosyal çevrenizde üye olduğunuz gruplara liderlik edip, çevrenizi organize ederek, bu alanda yeni projeler başlatabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde önemli organizasyon kararı alabilir bir takım yeni projeler başlatabilirsiniz.

Sosyal çevrenizde yaptıklarınızla bu Güneş tutulmasından sonra şov yapabilir. Bir takım grupların başkanlığına getirilebilirsiniz.

Sosyal çevrenizde sanatsal faaliyetlere yer verebilir. Sanatsal bir takım projeler başlatabilirsiniz.

Her ne şekilde bir başlangıç yaparsanız yapın, Güneş tutulması kadersel etkiler doğurur. Dolayısı ile; tutulma sonrası karşınıza çıkan olayları önemseyin.

Kadersel olması nedeniyle yaşanacaklar hayat dersi niteliğindedir.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “maddi ve manevi” değerleriniz olan alanda yaşıyorsunuz. Bu değerler aynı zamanda, sizin “özdeğeriniz” ile de ilgili.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; sahip olduklarınız konusunda, bu süreçte sorunlar yaşayabilirsiniz.

Özellikle bu süreçte lüks harcamalar yapmamaya; ev, emlak gibi alım satımlardan uzak durmaya çalışın. Çünkü retro bittikten sonra ben ne yaptım? Diyebilirsiniz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini, sahip olduğunuz maddi, manevi değerleriniz ve “kendi öz değeriniz” konusunda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

“Değerleriniz” bu süreçte anlam değiştirebilir.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 14:38 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de Ankara saati ile 03:33’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; kardeş/kuzen ve yakın akrabalarınız olan alanda yani üçüncü evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; yazışmalarınızın yerine ulaşamaması, gecikmeler veya sözlü iletişiminizde “yanlış anlamadan” dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ortağınız ile ödemeler konusunda, bu süreçte ödemelerin yerlerine ulaşamaması, teknolojik aksaklıklar nedeniyle yaşanacağından, aranızda anlaşmazlık olarak yaşanabilir.

Çocuğunuzun dahil olduğu gruplarda anlaşmazlık yüzünden sorunlar Merkür’ün retro olduğu bu süreçte daha fazla yaşayabilirsiniz. İletişimde toleransızlık ta görüleceğinden retro bitene kadar bu olumsuzları yaşarız.Bilgi hırsızlıkları bu süreçte görülebilir.

Çocukluk arkadaşlarınız, uzun süredir görmediğiniz yakın akrabalarınız bu süreçte karşınıza çıkabilir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )