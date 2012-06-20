TEM'de tır otobüsü biçti

Kocaeli'nin Körfez İlçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde emniyet şeridine parkeden içi yolcu dolu otobüse tır çarptı. Kazada tırın sürüklediği otobüs ön kısmına saplanan bariyerlerle birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten altgeçidin bulunduğu yan yola düştü. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100'ün İzmit istikameti uzun süre ulaşıma kapandı.



Kaza D-100 Karayolu'nun Körfez İlçesi Kirazlıyalı mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 42 E 7662 plakalı yolcu otobüsü arızalanınca emniyet şeridine park etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir saat kadar yol kenarında bekleyen otobüs tamir edildi, bu sırada yolcuların bir kısmı da tamiri araçtan inerek izledi. Otobüsün yanına zaman zaman aynı firmaya ait bazı otobüsler de durarak sürücülere yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



Saat 03.00 sıralarında tamirat bitip yolcular da otobüse bindikten kısa süre sonra araç emniyet şeridinden normal şeride geçeceği sırada, yine sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 78 BN 521 plakalı TIR otobüse çarptı. Bir süre içindeki yolcularla birlikte tırın önünde sürüklenen otobüsün şoför mahallinin alt kısmına bariyerlerde de ok gibi saplandı. Otobüs daha sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçidin bulunduğu yan yola düştü. Bu arada bir otomobil de kaza yerinde hasar gördü.



Kazanın ardından tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Kazanın haber alınması üzerine çok sayıda ambulans kaza yerine sevkedildi. İlk belirlemelere göre bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kaza nedeniyle D-100 karayolu'nun İzmit istimameti uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Kirazlıyalı'ndan Hereke'ye doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

AA