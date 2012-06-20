Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

TEM'de tır otobüsü biçti

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

TEM'de tır otobüsü biçti

Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:33
602 Okunma
TEM'de tır otobüsü biçti
     Kocaeli'nin Körfez İlçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde emniyet şeridine parkeden içi yolcu dolu otobüse tır çarptı. Kazada tırın sürüklediği otobüs ön kısmına saplanan bariyerlerle birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten altgeçidin bulunduğu yan yola düştü. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100'ün İzmit istikameti uzun süre ulaşıma kapandı.

     Kaza D-100 Karayolu'nun Körfez İlçesi Kirazlıyalı mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 42 E 7662 plakalı yolcu otobüsü arızalanınca emniyet şeridine park etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir saat kadar yol kenarında bekleyen otobüs tamir edildi, bu sırada yolcuların bir kısmı da tamiri araçtan inerek izledi. Otobüsün yanına zaman zaman aynı firmaya ait bazı otobüsler de durarak sürücülere yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

     Saat 03.00 sıralarında tamirat bitip yolcular da otobüse bindikten kısa süre sonra araç emniyet şeridinden normal şeride geçeceği sırada, yine sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 78 BN 521 plakalı TIR otobüse çarptı. Bir süre içindeki yolcularla birlikte tırın önünde sürüklenen otobüsün şoför mahallinin alt kısmına bariyerlerde de ok gibi saplandı. Otobüs daha sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçidin bulunduğu yan yola düştü. Bu arada bir otomobil de kaza yerinde hasar gördü.

     Kazanın ardından tam anlamıyla can pazarı yaşandı. Kazanın haber alınması üzerine çok sayıda ambulans kaza yerine sevkedildi. İlk belirlemelere göre bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kaza nedeniyle D-100 karayolu'nun İzmit istimameti uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Kirazlıyalı'ndan Hereke'ye doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:39
Anahtar Kelimeler:
Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ