Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104654
ALTIN
163.827
DOLAR
3.9563
STERLİN
5.2484
EURO
4.6516
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor

Tekvandoya 30'unda başladı dünya şampiyonu oldu

Antrenörünün ısrarı üzerine 30 yaşında tekvandoya başlayan ve daha önce hiç spor yapmayan Nurgül Bilek, uluslararası arenada 3 yılda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Tekvandoya 30'unda başladı dünya şampiyonu oldu

Antrenörünün ısrarı üzerine 30 yaşında tekvandoya başlayan ve daha önce hiç spor yapmayan Nurgül Bilek, uluslararası arenada 3 yılda 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:12
25 Okunma
Tekvandoya 30'unda başladı dünya şampiyonu oldu

Tesadüfen tanıştığı milli takım antrenörünün yönlendirmesiyle 30 yaşında tekvandoya başlayan Nurgül Bilek, 3 yıla 1 altın ve 2 gümüş madalya sığdırdı.

Milli tekvandocu Nurgül Bilek, 1993'te yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak sol kolunu kaybetti. Azim ve umudunu kaybetmeyen Nurgül, eğitim hayatına kaldığı yerden devam ederek bütün zorluklara rağmen üniversiteyi bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavda başarılı olan Nurgül, Konya'ya memur olarak atandı.

Tekvando Milli Takım Antrenörü Kürşat Özdemir, bir rastlantı sonucu tanıştığı Nurgül'ü tekvandoya yönlendirdi. Tekvandoyla tanıştığı sene Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 4. Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'na katılan milli sporcu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Nurgül, bu yıl ekim ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

"Başladım ve yapabileceğimi gördüm"

Nurgül Bilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım antrenörü Özdemir'in kendisine tekvandoya başlamayı teklif ettiğinde kararsızlık yaşadığını söyledi.

Teklif geldiğinde 30 yaşında olduğunu belirten Nurgül, "Bu yaşıma kadar hiç spor yapmadım. Sadece yürüyüş yapardım. Yani '30 yaşına kadar spor yapmayan bir insan bu yaştan sonra nasıl tekvando yapsın' diye düşündüm. Kürşat hocam beni antrenmanlara katılmam konusunda ikna etti. En azından denemem gerektiğini söyledi. Ben de 'denemekten ne çıkar' dedim, başladım ve yapabileceğimi gördüm." diye konuştu.

"İnsanın gerçekten istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok." diyen Nurgül, en büyük şansının Kürşat Özdemir gibi bir antrenörle karşılaşmak olduğunu dile getirdi.

"İlk hayalim gerçekleşti"

Milli sporcu, 2015 yılında başladığı tekvandoda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme mutluluğu yaşadığını anlatarak, "Başladığım yıl Moldova'daki Avrupa Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndüm ve ilk hayalim gerçekleşti. Yine aynı yıl Samsun'nda düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldım." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonaları dışında birçok turnuvaya katıldığını ifade eden Nurgül, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında yenilgiler bizi bıktırmadı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve bunun sayesinde kısa sürede çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Geçen ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Ama bu başarı yeterli değil. İnşallah daha çok çalışacağım ve olimpiyatlarda altın madalya hedefime ulaşacağım. Gelecek ay Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyayı hedefliyorum. Başarıyı elde etmekten çok, bu başarıyı korumak önemli. Bunu düşünerek daha fazla çalışıyorum."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ
ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Göksu'nun tedavisi Ankara'da başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Göksu'nun tedavisi Ankara'da başladı
1946 RUHU YENİDEN YORUMLANACAK
1946 RUHU YENİDEN YORUMLANACAK
GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR
GÜVENLİK ONLARDAN SORULUR
TGF’yi Manisa’da Demokrat Gazeteciler Derneği Temsil Edecek
TGF’yi Manisa’da Demokrat Gazeteciler Derneği Temsil Edecek
İYİLİK KERVANI ARAKAN İÇİN YOLA ÇIKIYOR
İYİLİK KERVANI ARAKAN İÇİN YOLA ÇIKIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon öğrencilerle TBMM’de buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon öğrencilerle TBMM’de buluştu
BEYAZ RENGİN KONAKLADIĞI, GÜNEŞ’İN VE AY’IN BOZKIRI İZLEDİĞİ YER Sembolü Tuz Gölü Şereflikoçhisar
BEYAZ RENGİN KONAKLADIĞI, GÜNEŞ’İN VE AY’IN BOZKIRI İZLEDİĞİ YER Sembolü Tuz Gölü Şereflikoçhisar
Lösemili çocuklara Kapadokya'da moral gezisi
Lösemili çocuklara Kapadokya'da moral gezisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ