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Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı

Tekirdağ'da pekmez için ayrılan üzümlerin kazanlarda kaynatılmasına başlandı.

Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı

Tekirdağ'da pekmez için ayrılan üzümlerin kazanlarda kaynatılmasına başlandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:26
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Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı

Tekirdağ'da bağlarda toplanan üzümlerin bazıları satış için hallere gönderilirken, bazıları da kışlık pekmez yapımı için ayrılıyor. 

Pekmez için ayrılan üzümler ezilip suyu sıkıldıktan sonra, kıvamını yakalaması için temiz killi toprak eklenip, dinlendirmeye bırakılıyor.

Bir gece bekletilen üzüm suyunun süzülerek kazanlara konulup kaynatılmaya başlamasından sonra koyulaşan ve kıvamlı hale gelen pekmez, cam kavanozlara doldurularak hava almayacak şekilde kapatılıyor.

Üzümün pekmeze dönüşümü oldukça meşakkatli

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölümü Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, yaptığı açıklamada, Trakya yöresinin, gerek bağ alanlarının genişliği, gerekse üzüm üretimi ve işlenmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Seçkin, üzümün pekmeze dönüşüm serüveninin oldukça meşakkatli olduğunu vurgulayarak, "İlk olarak tesislere gelen üzümler yıkanıp, saplarından ayrılıyor. Sonra pres makinesinden geçirilerek şırası çıkarılıyor. Daha sonra çıkan suları kestiriyoruz. Biz bu işlemi yaparken bazıları killi toprak kullanırken biz de kalsiyum karbonat kullanıyoruz. Kestirme işleminden sonra bir gece bekletilen şıra bulanıklık maddelerinden de ayrılmış oluyor." diye konuştu.

"Pekmez 2 yıl boyunca tadını ve lezzetini koruyor"

Pekmezin meyvelerden gelen mineral maddelerinin konsantresi olan bir ürün olduğunu, demir içeriği ve kan yapıcı özelliğiyle ön plana çıktığını dile getiren Seçkin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık kazanlarda 6 saat kadar kaynayan üzüm suyu pekmez kıvamına gelince ocaktan alınıyor. Daha sonra sıcak şekilde kavanozlara dolduruluyor. Sıcak bir şekilde dolum yapıldığı için pekmez 2 yıl boyunca tadını ve lezzetini koruyor. Pekmez herkes için çok yararlı bir ürün özellikle çocuklara güvenle verilebilecek bir gıdadır. Pekmezde herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor yüzde yüz doğal bir ürün."

Tekirdağ'da yaşayan Reyhan Yeryıkan da Trakya bölgesinde pekmezin sıkça tüketildiğini belirterek, yapım aşamasını anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağPekmez
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