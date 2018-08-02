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Tekirdağ'da 3 bin sülün doğayla buluştu

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, "2018 yılında 3 bin sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdık." dedi.

Tekirdağ'da 3 bin sülün doğayla buluştu

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, "2018 yılında 3 bin sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdık." dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:29
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Tekirdağ'da 3 bin sülün doğayla buluştu

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, 2018 yılında Tekirdağ'da 3 bin sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdıklarını söyledi.

İnal,yaptığı açıklamada, Tekirdağ Orman İşletme Şube Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması ve zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 3 bin sülünü doğaya bıraktıklarını belirtti.

Yaban hayatını koruma çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden İnal, "Müdürlüğümüzün doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında yapılan faaliyette, Saray İlçesi Safaalan ve Küçükyoncalı mahallelerini kapsayan yaban hayvanı yerleştirme bölgesine geçtiğimiz yıllarda da 3 bin 500 sülün salımı yapmıştık. 2018 yılında da 3 bin sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdık." dedi.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, avcı dernekleri ve mahalle sakinleri de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleriTekirdağ
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