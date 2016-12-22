Türkiye’de, sınavı kazanarak üniversiteye giren sayılı

otizm

liden biri olan

Yaşar Üniversitesi

Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi

Ateş Güldoğan

, başarı öyküsüyle diğer otizmli gençlere ve onların ailelerine örnek oluyor.

Yaşar Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, müziğe tutkusuyla engelleri bir bir aşıp üniversitede okuyabilen otizmli sayılı bireylerden olan Güldoğan'a, 1,5 yaşındayken otizm tanısı konuldu ve o zamandan bu yana ara vermeden özel eğitim aldı.

Oğullarının en büyük tutkusunun müzik olduğunu fark eden ailesi, ona piyano dersleri aldırmaya başladı. 2006 yılının başından itibaren Nilüfer Akdoğu ile piyano derslerine devam eden Güldoğan, başlangıçta yalnızca işaret parmağıyla dokunduğu tuşlara gün geçtikçe hakim oldu, notaları deşifre edebilecek duruma geldi.

Geçen süreçte birçok konser veren Ateş, Piri Reis İlköğretim Okulunu kaynaştırma programı ile bitirdi. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite sınavlarında başarı sağlayan Güldoğan, ardından da Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü’nün yetenek sınavını kazanarak üniversiteli oldu.

"Mucize gibi"

Şu anda 3. sınıfta öğrenim gören ve piyano eğitimine Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile devam eden Ateş Güldoğan, okuldaki ilk solo konserini önceki gece verdi.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda sahneye çıkan Güldoğan, konserin ilk bölümünde Mozart, Beethoven, Bach ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendirdi. İkinci bölümde Güldoğan’a Müzik Bölümü öğrencileri Ege Çelebi viyola, Burak Özkan çello ile eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren konsere Ateş’in hocaları, ailesi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda ayakta alkışlanan Ateş’in babası Ercan Göldoğan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ateş için müzik, kendini ifade edebilme biçimi. Yaşıtlarının kaç katı bilmem ama saatlerce, günlerce çalışıyor. Ateş’in bireysel özellikleri bu başarının bir parçası. Başarının diğer parçası ise ailemizin, çevremizin, hocalarının ona olan inancı ve desteği. İlk anlamlı kelimesini 5 yaşında kurabilen, piyanonun tuşlarına ilk başta yalnızca bir parmağıyla dokunan bir genç, şimdi üniversitede ve kaçıncı konserini veriyor. Onu hep bir adım ileriye götürmek için çabalıyoruz. Gün geçtikçe artsa da ne yazık ki otizmli gençlerimizin çok çok azı üniversite eğitimi alabiliyor. Umarım Ateş gibi gençlerimiz örnek olur ve bu sayı daha da artar."

AA