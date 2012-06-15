TBMM'nin atıksu çalışmasında göçük

ANKARA

Dikmen Caddesi Merasim Sokak'ta TBMM'nin atık su gideri çalışmasını yürüten şirketin üç işçisinden Nadir Kekilli, çalışmalar sırasında toprak kayması sonucu, 23.00 sıralarında göçük altında kaldı.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda Nadir Kekilli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Milletvekilleri olay yerinde

TBMM'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'nın görüşüldüğü sırada kazayı öğrenen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vural, Tamer ve Çelebi, hayatını kaybeden Kekilli'nin mesai arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Gazetecilere açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Allah rahmet eylesin. Tam da Meclis'te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı görüşülürken böyle bir ibret...'' dedi.

Kazayı talihsiz bir olay olarak değerlendiren AK Parti Milletvekili İsmail Tamer de ''Bir işçimizi maalesef kaybettik, üzüntülüyüz. İlgililer hakkında gerekli incelemeler yapılacaktır'' diye konuştu.

CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı görüşülürken böyle elim bir kaza olduğunu ve Türkiye'de günde iş kazasından 4 kişinin öldüğünü hatırlatarak, ''Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi buradan artık ağıt yakma zamanı değil. Bu son olsun diyoruz ama olmayacağını görüyorum'' dedi.