Biçilmiş, sayılı ömür senelerinin birinin daha bitmesi gençlik günlerinin tükenmesi demek. Ömrümüzün ileriye doğru sararken geriye doğru hızla sarması demek. “Yirmi yıl önce baktığım ayna değişmedi, değişen ben miyim?” Dediğim yılbaşı geceleri.

Bu hızlı gidiş nereye doğru? Farkına varmak lazım.

Anadolu’dan ilginç inanışlar

Yılbaşı sabahı oluktan en erken kim su getirirse o zengin olur.

Yılbaşına dört beş gün kala değirmen kurulur, un kapları doldurulur, yeni yıla dolu kaplarla girilir ki o yıl un kapları hep dolu olsun.

Yılbaşı gecesi eve öküz çıkartılır. Öküz eve girerken sağ ayağını atarsa o yıl bereketli geçeceğine inanılır.

Yılbaşı gecesi evin kadını fasulye tanelerini, evde bolluk ve bereket olsun diye evin duvarlarına fırlatır.’’

Her yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırları giyilir?

Yılbaşına çok az zaman kala, iç çamaşır satan mağazalar vitrinlerini kırmızı iç çamaşırları ile değiştirir ve rağbet artar. Noel baba kırmızı renkte olduğu için, iç çamaşırlar da kırmızı olduğu sanılır. İnsanlar bunu gelenek haline getirdikleri için, neden kırmızı giydiklerini bilmezler. Sadece kırmızının gücüne inanırlar. Bazı kişiler kırmızı iç çamaşır giymeyi piyango bileti ile eş değer tutuyor.

Yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir. İçinde umut barındırır. Kırmızı iç çamaşırının da şans getireceğine, mal, mülk, servet sahibi olunacağına hatta ikramiye çıkacağına inanılır ve umut ediilir.

Kırmızı aşkın ve şehvetin de rengidir. Renk analizi yapan kişiler, kırmızı renk az da olsa giydiğimiz elbiselerde olmalıdır görüşünü savunuyor.

Dünyanın her yerinden değişik inançlardan ilginç yılbaşı gelenekleri…

Rusya’ da ise insanlar dileklerini küçük kâğıt parçalarına yazar, bu kâğıtları yakar, sonra yanık kâğıdı şampanya bardaklarına atıp bu şampanyaları içiyorlar.

Panama’da yılbaşı gecesi ünlülerin “Muneco” denilen ve kötü ruhları temsil eden kuklaları yakılıyor.

Kolombiya’da yılbaşı gecesi sokağın çevresinde boş bir valizle biraz dolanmak, bütün yılın gezerek geçeceği anlamına geliyor. Tam benlik. Haydi boş valizleri hazırlayın….

Arjantin’de tam gece yarısı sağ ayağınızı ileri uzatırsanız, yıla sağ ayakla girmiş oluyorsunuz. Bütün senenin iyi geçeceğine inanılıyor.

Filipinler’de yuvarlak şekilli cisimler altın paraları hatırlattıkları için bereket simgesi. O nedenle yılbaşı geceleri sofrada yuvarlak şekilli meyvelerin olması şart. Hatta 12 yuvarlak meyve yemek de adetten.

Çinliler, kutlamalara başlamadan önce geçen yıldan kalan kötü şansı göndermek için evlerini iyice temizliyorlar. Ayrıca şans ve bereket getirmesi için evlerine çeşitli çiçek ve bitkiler satın alıyor ve kırmızı zarfların içinde çocuklara şans parası dağıtıyorlar.

Brezilya’da yeni yıla girerken 7 dalga üzerinden atlarsanız şansınızın iyi olacağına inanılıyor. Ayrıca kötü ruhları uzaklaştırmak için yılbaşında beyaz giyiliyor

Şili’de tam gece yarısı bir kaşık mercimek yiyenlerin bütün yılının iş ve parayla dolu olacağına inanılır. Ayrıca Şili’de evi içeriden dışarıya süpürürseniz bir önceki yılın kötü ruhlarını da beraberinde süpürmüş oluyorsunuz.

Avustralya, Coğrafi konumu nedeniyle yeni yılı karşılayan ilk ülkelerden olan Yeni Zelanda ‘dan sonra ikinci karşılayan ülkedir. Güney yarım kürede bulunduğundan yılbaşı yaza denk geldiği için genellikle piknik yapılarak veya denize girilerek kutlanıyor.

Yeni Zelanda’ da yeni yıla girildiğinde herkes sokaklara dökülür ve mümkün olduğunca yüksek sesle tencere tava çalınıyor.

İskoçya’da saatler gece yarısını vurur vurmaz eşin dostun evine “ilk ayak” basan olmak için bir yarış başlar. İlk ayaklar gittikleri evlere para, ekmek, tuz, kömür, viski gibi kültürel bolluk sembollerinden de götürürler.

Danimarka’da insanlar eski tabakları yılbaşı gecesi için saklıyor ve gece yarısından önce en sevdikleri arkadaşlarının kapılarının önünde kırarak hem onu sevdiklerini gösteriyor, hem de kötü şansın gitmesini amaçlıyor.

Almanya’da yılbaşında insanlar eritilmiş kurşunu soğuk suya atarak, kurşunun şeklinden geleceği tahmin etmeye çalışıyor.

İspanya’da en önemli gelenek ise yılbaşında üzüm yemek. Saatler gece yarısını göstermeden önce herkes 12 üzüm tanesini hazırlıyor ve gece tam 00.00’da üzümlerini yiyor.

Japonlar yeni yıl karşılarken hem kötü ruhları kovması hem de mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapılarının önüne ip asıyor. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise kahkaha atmaya başlıyorlar. Bunun nedeni de neşeli ve şanslı bir yıl geçirmek.

İran takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos’ta yılbaşı 13 Nisan’dan 15 Nisan’a kadar kutlanır. Özellikle Tayland’da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.

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“Yaratan, kim bilir hangi ahir zaman diliminde, hangi güzel duygularda karar kıldı yarattı beni”