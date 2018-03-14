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Tattığı aile sevgisini bir başka çocuğa yaşatmak istiyor

Giresun'da Ali ve Fatma Doğan çiftinin kızlarının tavsiyesi üzerine 2,5 yaşındayken koruyucu aile olarak yanına aldığı Rıdvan Dikbaş, ileride aynı şeyi yaparak kendisiyle benzer kaderi paylaşan başka bir çocuğa aile sevgisini yaşatmak istiyor.

Tattığı aile sevgisini bir başka çocuğa yaşatmak istiyor

Giresun'da Ali ve Fatma Doğan çiftinin kızlarının tavsiyesi üzerine 2,5 yaşındayken koruyucu aile olarak yanına aldığı Rıdvan Dikbaş, ileride aynı şeyi yaparak kendisiyle benzer kaderi paylaşan başka bir çocuğa aile sevgisini yaşatmak istiyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 15:16
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Tattığı aile sevgisini bir başka çocuğa yaşatmak istiyor

Giresun'da 2,5 yaşında yerleştirildiği koruyucu ailesinin yanında sevgiyle büyüyen Rıdvan Dikbaş, umutla baktığı hayatta meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kız meslek lisesi öğrencisiyken çocuk yuvasında staj yapan Gülden Yiğit, burada gördüğü 2,5 yaşındaki Rıdvan Dikbaş'a koruyucu aile olmaları için anne ve babasıyla görüştü.

O sırada 17 yaşında olan kızlarının bu isteğine sıcak bakan Ali ve Fatma Doğan çiftinin, "Sofraya bir kap yemek daha koyarız, neden olmasın ki?" demesiyle Rıdvan aileye katıldı.

Anne, baba, iki abla ve bir ağabeyi ile aile ortamında sevgiyle büyüyen ve bugün 26 yaşında olan Dikbaş, bu yıl astsubaylık sınavını kazandı.

"İyi ki de beni almışlar, bundan mutluluk duyuyorum"

Rıdvan Dikbaş, koruyucu ailenin yuvada kalan her çocuğun istediği bir şey olduğunu belirterek, bu sistem ile bir kişinin hayatının değişebildiğini söyledi.

Koruyucu ailesinin yanında hiçbir zaman yabancılık çekmediğini dile getiren Dikbaş, ailesinin kendisine öz çocuklarından daha iyi baktığını anlattı.

Ablası Gülden Yiğit'in kendisini yuvadan almak istemesiyle koruyucu aile yanına yerleştiğini kaydeden Dikbaş, "İyi ki de beni almışlar, bundan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Dikbaş, Gülden Yiğit'i annesi gibi gördüğüne dikkati çekerek, "Aileye gelmeme vesile olan o, evlenene kadar hep o bana göz kulak olmuş. Ağabeyim, ablam hiçbir zaman ayrımcılık yapmadılar, hep bir olduk." dedi.

"Hem okul hem sosyal hayatta çok yardımcı oldular"

İnsanların hayatında yol gösteren birilerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dikbaş, "Yol gösterecek birinin olması sizi en doğru yola götürür. Ben çok şükür öğrenimimi tamamladım ama tabii daha iyisini yapmak isterdim. Bu konuda ailem bana çok yardımcı oldu. Hem okul hem sosyal hayatta çok yardımcı oldular." diye konuştu.

Devletin kendilerine her zaman destek verdiğine işaret eden Dikbaş, psikolojik ve maddi olarak yardım eksikliği hissetmediğini söyledi.

Dikbaş, anne ve baba sevgisini koruyucu aile yanında gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben koruyucu aile yanında kalmasam belki de içine kapanık, insanlarla iletişim bile kuramaz halde olacaktım. Bilgisiz olabilirdim, farklı türlü de olabilirdim ama anne baba şefkatiyle büyüyerek bunların hiçbirini yaşamadım. Allah izin verirse ileride evlenirsem koruyucu aile olmak istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunRıdvan Dikbaş
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