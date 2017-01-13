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Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki "İbrahim Tatlıses Çay Ocağı" sanatçının hayranlarını bir araya getiriyor.

Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki "İbrahim Tatlıses Çay Ocağı" sanatçının hayranlarını bir araya getiriyor.

13 Ocak 2017 Cuma 12:26
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Tatlıses hayranlarını buluşturan çay ocağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBYSüleymaniye kentindeki "İbrahim Tatlıses Çay Ocağı" sanatçının hayranlarını bir araya getiriyor.

Süleymaniye kentindeki "Büyük Çarşı" içerisinde yaklaşık altı yıl önce açılan çay ocağında fonda hep Tatlıses şarkıları çalarken, duvarları da ünlü şarkıcının fotoğrafları süslüyor. Televizyondan da her daim Tatlıses şarkılarının klipleri izleniyor.

Çay ocağının sahibi 36 yaşındaki Baxevan Heme Said, İbrahim Tatlıses sevgisini ve bu sıra dışı mekanın hikayesini anlattı.

Tatlıses'e uzun yıllardır büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Said, çocuk yaştayken Türkçe bilmemesine rağmen onun şarkılarını ezberlediğini belirtti.

Said, 1996 yılından itibaren IKBY'de yayımlanan dergi ve gazetelerdeki Tatlıses resimlerini kesip albüm şeklinde arşivlemeye başlamış.

Tatlıses arşivini sergilemek için çay ocağı açtı

Evinde Tatlıses'e ait birçok kaset, cd ve resmin birikmesi üzerine bunları sergilemek ve sanatçıya olan sevgisini göstermek için çay ocağı açmaya karar verdiğini anlatan Said, "Çay ocağının duvarlarını tamamen arşivimdeki İbo resimleriyle doldurdum. Evde daha birçok resimleri duruyor çünkü asacak yer kalmadı." dedi. 

Said, "İbo'ya sağlıklı uzun ömür diliyorum. İnşallah bir gün Süleymaniye'ye gelir ve kendi ocağında çay içer." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IKBYSüleymaniyeIrakİbrahim TatlısesIrak Kürt Bölgesel YönetimiIbo
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