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Tatiliniz zehir olmasın

Okulların kapanmasıyla tatil yolculuklarının ve şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunun arttığı yaz aylarında, EDS sistemi yaygınlaştırılacak

Tatiliniz zehir olmasın

Okulların kapanmasıyla tatil yolculuklarının ve şehirler arası yollarda trafik yoğunluğunun arttığı yaz aylarında, EDS sistemi yaygınlaştırılacak

08 Haziran 2012 Cuma 11:58
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Tatiliniz zehir olmasın
BALIKESİR - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Yusuf Avan, okulların tatile girdiği bu dönemde, kamu görevlileri başta olmak üzere çalışanların tatil yolculuklarına başladığını hatırlatan Avan, doğal olarak da bu durumun trafikte yoğunluğu artırdığını belirtti. Tatil yolculuklarının büyük bölümünün kara yoluyla yapıldığını dile getiren Avan, şöyle konuştu:

''Trafik kazalarının başında hız geliyor. Hız nedeniyle meydana gelen kazalar toplam kazaların yüzde 37'sini oluşturuyor. Sürücülerden hızlı araç kullanmamalarını, acele etmemelerini istiyoruz. Önemli olan varılacak yere güvenli ulaşımdır. Yine diğer önemli bir husus ise trafik izleme ve şerit değiştirme kurallarına uyulmaması. Kazaların önemli bir bölümünü hatalı sollamaların oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin şerit ihlali konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor.''
Avan, uzun tatil yolculuğuna çıkarken beslenmelerine dikkat etmelerini önererek, 2 saatte bir dinlenmenin güvenli yolculuk için şart olduğunu söyledi.
Sürücülerin araçlarını güvenli bir yerde durdurarak, elini yüzünü yıkamaları, nefes almaları, kendilerine gelmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Avan, ''Hareketsiz direksiyon başında kalan sürücülerin, biraz hareket, egzersiz yapmaları gerekiyor. Uzun süre direksiyon başında kalınması, dikkatleri dağıtıyor, yorgunluk ve uyku hali başlıyor. Yorgunluk dalgınlığa yol açabiliyor. Sürücülerin stresli olmamaları da büyük önem taşıyor'' dedi.
Güvenli yolculuk için gece gündüz demeden, trafik polislerinin yollarda olacağını belirten Avan, şöyle devam etti: ''Yaz boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek. Gece görüş radarlarıyla artık her saat hız kontrolü yapabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte şehirler arası yollarda da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yaygınlaştırılacak. EDS, birçok ilde kurulu ve aralıklarla kara yollarında hayata geçirilecek.''

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 03:59
Anahtar Kelimeler:
Tatil
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