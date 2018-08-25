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Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin ardından eve dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin ardından eve dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:06
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Tatilciler dönüş yolunda

KOCAELİ

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl; D-100 Karayolu'nun da Köseköy, Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Zorlukla ilerleyen trafikten bunalanlar ile aracı hararet yapan vatandaşlar, park alanlarında mola vermeyi tercih ediyor.

Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi de karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı. Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, İzmir ve Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 2- 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Birçok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araçla girişlere izin vermiyor. 

Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi. 

Bursa'da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor. 

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bursa dışında geçiren tatilciler, bayramın son günlerinde dönüş için yollara çıkınca Karacabey-Bursa, Balıkesir-Bursa karayollarında araç yoğunluğu oluşturdu. 

Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında aşırı yığılmaların olduğu görüldü. 

Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. 

Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıTatilDönüşYolTrafik
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