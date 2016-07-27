Tatil yapmak yerine 'demokrasi nöbeti' tutuyorlar

Yurt dışında yaşayan Türkler,

demokrasi nöbetleri

ne katılabilmek için çalıştıkları iş yerlerinden izin alarak Türkiye'ye geliyor.

Sınır kapılarından yurda giriş yapan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Edirne'de sürdürülen "demokrasi nöbetine" katılmadan memleketlerine gitmiyor.

Çok sayıda gurbetçi, sabah saatlerinde Edirne'ye gelse de akşamları Atatürk Anıtı'ndaki demokrasi nöbetlerine katılmadan kentten ayrılmıyor.

Hollanda'da yaşayan İdris Kandemir, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tatil yapmak için geldiklerini, yaşanan darbe girişimi sonrası tatil yapmak yerine demokrasi nöbetlerine katılma kararı aldıklarını söyledi.

Memleketi Yozgat'a gidene kadar yol güzergahı boyunca geçtikleri illerde demokrasi nöbetlerine katılacağını anlatan Kandemir, şöyle devam etti:

''Ülkemizde yaşanan manzarayı gördükten sonra bu Hollanda'dan seyredilmez yaşanır dedik. Gelemeyen vatandaşlarımızın da ülkemiz için yürekleri atıyor, gözyaşı döküyor ve şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazları kılıyorlar.''

"Demokrasiye sahip çıkma zamanı''

Fransa'dan gelen Yıldıray Doğan ise Türkiye'deki izninin tamamını demokrasi nöbetlerinde ve meydanlarda geçireceğini belirtti.

Türkiye'ye tatil için gelen birçok gurbetçinin yaşanan olaylar sonrası tatil yerine demokrasi nöbetlerine katıldığını anlatan Doğan, ''Bizler ülkemiz için, vatanımız için canımızı veririz. Şimdi tatil yapmanın zamanı değil, demokrasiye sahip çıkma zamanıdır'' dedi.