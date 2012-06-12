Tatil döneminde trafik kazaları artıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı açıklamada, okulların tatile girmesiyle ailelerin, tatil yolculuğu için yollara düştüğünü belirterek, sürücülerden hız yapmamalarını istedi. Apaydın, şunları kaydetti:

''Kara yollarında eskiden trafik kazaları kafa kafaya çarpışma şeklinde oluyordu. Son yıllarda ise arkadan çarpma ya da yoldan çıkma şeklinde meydana geliyor. Hatalı sollamalar önemli yer tutuyor. Bölünmüş yollarda tek taraflı kazalar çok oluyor. Bu da hızdan kaynaklanıyor. Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında ayda ortalama 350 kişi can veriyor. Tatil yolculuklarının yoğunlaştığı yaz aylarında bu rakam yüzde 50'ye varan oranlarda artıyor. Bu yüzden yaz ayları çok önemli.''

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan ise ''Yoğunluk nedeniyle kaza riski artacağı için vatandaşların, seyahatlerini özel araçlar yerine daha güvenli olan toplu taşım araçlarıyla yapmalarını öneriyoruz" dedi.