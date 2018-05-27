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Taşra 'taş'la kalkınacak

Konya'da doğadan toplanan yarı değerli taşların işlenerek gelir oluşturması için başlatılan proje kapsamında eğitim gören kursiyerler, yaşadıkları yerlere kurulacak atölyelerde çalışarak ekonomiye katkı sağlayacak.

Taşra 'taş'la kalkınacak

Konya'da doğadan toplanan yarı değerli taşların işlenerek gelir oluşturması için başlatılan proje kapsamında eğitim gören kursiyerler, yaşadıkları yerlere kurulacak atölyelerde çalışarak ekonomiye katkı sağlayacak.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:28
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Taşra 'taş'la kalkınacak

KONYA -

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Selçuk Üniversitesi (SÜ) desteğiyle başlatılan "Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Süstaşı İşlemeciliği" projesi kapsamında, kursiyerler Konya'daki Süstaşı Projesi Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne (SÜKOP) bağlı atölyelerde eğitim alıyor.

Atölyelerde, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’tan oluşan proje faaliyet sahasından toplanan kuvarsopalkalsedon gibi taşlar işlenerek, kolye, küpe, tespih, yüzük ve masa üstü süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Konya'nın Taşkent ve Karaman'ın Ermenek ilçelerinden gelen kursiyerler, ilçelerinde kurulan SÜKOP'a bağlı atölyelerde çalışırken, eğitimleri tamamlanan Doğanhisarlı kursiyerlerin ise ilçede yapımı devam eden SÜKOP atölyesinin tamamlanmasının ardından istihdam edilmesi planlanıyor.

Proje koordinatörü, SÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜKOP Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık,  yaptığı açıklamada, proje kapsamında atölyelerin kurulduğu bölgelerden 100'ün üzerinde kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

KOP bölgesindeki süstaşı potansiyelini de araştırdıklarını ve atıl durumdaki bir kaynağı ekonomiye kazandırdıklarını belirten Arık, "İnsanların eğitim alarak bu işle meşgul olmaları onlar için artı değer olacaktır. Bölgede dağlık kırsal kesimde bu işi yapmak isteyen insanları eğitiyoruz." dedi. 

Yöreye özgü taşların toplandığı merkez

Faaliyet sahasındaki şehirlerde arazi çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Arık, şöyle devam etti:

"Konya ve çevresindeki ofiyolitik kayaçlardan, olivin, serpantin ve bazaltlardan taş işlemelerimizi yapıyoruz. Konya'nın hemen kuzeyinden elde ettiğimiz silisleşmiş kireçtaşı ve opallerden kolye ve küpe tasarımlarımız gerçekleştirdik. Özellikle Yozgat Türkiye'nin hem yarı değerli hem değerli taş açısından önemli bir ili. Yozgat agatları, kristal kuvars, jasper ve ametistlerden atölyede takı ve masa üstü süs eşyalarını yapıyoruz. Bölge içinde özellikle Tokat, Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir'den getirdiğimiz agat, kalsedon, krizopras ve opaller yaygın olarak kullandığımız taşlar."

Agattan isimlik, opalden tespih

Saatler ve masa üstü isimlikler için genellikle agat taşını tercih ettiklerini vurgulayan Arık, "Agat taşını işlemesi biraz daha zahmetli ancak levha ürettikten sonra çok uzun bir süre bir şey olmadan formunu koruyabiliyor. Onların üzerine lazer veya metal işlemeyle isimler, plaket metinleri üretebiliyoruz." diye konuştu.

Arık, genellikle sipariş üzerine çalıştıklarını dile getirerek, "Örneğin firmanızın logosunu bir saat üzerine veya isminizi akik levhaya basabilirsiniz. Obsidyen, opal, akik ve kalsedondan tespihler ürettik. Dumanlı kuvarstan takı seti ürettik. Talebe göre ülkemizde yaygın olmayan veya bulunmayan bazı taşları da getirterek çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ve SÜKOP Müdürü Prof. Dr. Fetullah ArıkTaşDeğerli Taş
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