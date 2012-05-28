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Taşkına uykuda yakalandılar

Edirne'de Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu, Sazlıdere ve İskender köyleri arasında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

Taşkına uykuda yakalandılar

Edirne'de Oğulpaşa Deresi'nin taşması sonucu, Sazlıdere ve İskender köyleri arasında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:52
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Taşkına uykuda yakalandılar

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran gök gürültülü kuvvetli sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su birikintileri trafiği olumsuz etkilerken, bazı araçlar da yolda kaldı. 
D-100 karayolundaki su birikintisi nedeniyle yoldaki bazı noktalarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. 

Botlarla kurtarıldılar
Dün gece başlayan sağanak sonrası Oğulpaşa Deresi taştı. Derenin taşması sonucu, Sazlıdere ve İskender köyleri arasındaki arazide kurdukları çadırlarda yaşayan ve seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan 30 kişi, mahsur kaldı. 
Suların 50-60 santimetre yükselmesi sonucu araçlarının üzerine çıkarak hayatta kalmaya çalışan ve aralarında 10 günlük bir bebek ile yaşlıların da bulunduğu 30 kişi, araçların megafon sistemini çalıştırarak yardım talebinde bulundu.
Yoldan geçen sürücülere seslerini duyurmayı başaran kişileri kurtarmak için Edirne Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, botlarla yapılan çalışma sonucu 30 kişiyi kurtardı. 
Ambulanslarla sağlık kontrolü için Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişiler, daha sonra Edirne'deki misafirhanelere yerleştirildi. Sular içinde kalan 11 araç da iş makinelerin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.
Bu arada, polis de İskender köyünde, su baskını tehlikesi içinde bulunan 20 evi boşalttı.

Taşkına uykuda yakalandılar
Mahsur kalan grup içerisinde yer alan Tevfik Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşkına uykuda yakalandıklarını belirtti.
''Gurbet elde ekmek parası derdindeyken az daha hayatlarını kaybedecekleri için çok korktuklarını'' ifade eden Çakan, yaşadıklarını şöyle anlattı:
''Yağmur vardı uyurken ama çadır kurduğumuz alanlarda herhangi bir şey yoktu. Gece biri uyanınca suyun yükseldiğini bağırarak duyurdu. Araçlara bindik, kornalarla uyuyanları uyandırdık, bir kısmı araçların üstüne çıktı, biz de megafonlardan yoldan geçenlere seslendik. Çok şükür hayattayız, herkes çok korktu, 10 aylık bebek de var aramızda, yaşlılarımız da. Allah'a şükürler olsun.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:52
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