TASD Yönetim Kurulu Üyesi Gürsoy: Amazon yetkilileri, Türkiye'den ayakkabı almak istiyor

İSTANBUL

Türk Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, e-ticaret devi Amazon''un yetkilileri ile 30 Mart'ta İstanbul'da toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye'de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye'den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı sürecinde amazon.com yetkilileri ile yaptıkları toplantı hakkında TASD'ın yeni yönetiminin doğru olmayan açıklamalarda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde TASD Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini ancak halen TASD Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu aktaran Gürsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TASD olarak amazon.com yetkilileri ile yapılan toplantının sanki hiç gerçekleşmemiş ve yapılamamış olarak kamuoyuna yansıtılması bizzat beni ve TASD üyelerini üzmüştür. TASD üyeleri ve TASD Yönetim Kurulu Başkanı olarak amazon.com yetkilileri ile 30 Mart'ta Taksim Hilton Oteli'nde kahvaltılı bir toplantı yaptık. Toplantıya Yönetim Kurulu adına Atilla Ülkümen ve TASD Üyesi Muhammed Yahşi katılmıştır. Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye’den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık."

"Yazışmalar ve görüşme belgeleri taraflarda mevcut"

Gürsoy, toplantı sonrası TASD üyelerine mail yoluyla ulaştıklarını ve talep toplamaya başladıklarını belirterek, 100'e yakın üyelerinin Amazon ile görüşmek istediklerini kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Amazon yetkililerinin 100 firmanın çok fazla olduğunu, bunların içinden marka olanların ayrılıp kendilerine bildirilmesi gerektiğini kendilerine ilettiğini anlatan Gürsoy, kendilerinin de bu sayıyı 40'a düşürdüklerini bildirdi.

"TASD yönetimi tarafından bu bilgilerin karalanmaya çalışılması bizleri üzmüştür"

Gürsoy, bu süreçte kendisinin milletvekilliği adaylığı için başkanlıktan istifa ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden görüşmeler yeni yönetime devrolmuştur. Bu süreçte tüm yazışmalar, mailleşmeler hem dernek kayıtlarında, hem dernek maillerinde hem de ilgili otelin kayıtlarında mevcuttur. TASD'nin yeni yönetimi tarafından basınımız ile paylaştığımız bu bilgilerin karalanmaya çalışılması bizleri üzmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu bugünlerde kafaları karıştırmamak ve kişisel hırsları ön planda bırakmak gerekmektedir. Ülkemize daha çok yatırım ve istihdam için el birliği ile çalışmalıyız. TASD yeni yönetiminin 'sadece açıklama yapılması bize aittir' demesi yine bizi üzmüştür. Bu kurumun Başkanlığını yapmış biri olarak 'Daha çok üretime odaklanalım. Küçük şeyler peşinde koşmayalım' diyorum."

Öte yandan, TASD'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sabur Endican, yaptığı yazılı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını iddia etmişti.