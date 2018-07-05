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'Taş kule' leylek sayısını artırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vatandaşların elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin akıma kapılıp telef olmasını önlemek için yıllar önce yaptığı taş kule sayesinde bölgede konaklayan leylek sayısı arttı.

'Taş kule' leylek sayısını artırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vatandaşların elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin akıma kapılıp telef olmasını önlemek için yıllar önce yaptığı taş kule sayesinde bölgede konaklayan leylek sayısı arttı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:09
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'Taş kule' leylek sayısını artırdı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, vatandaşların elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin akıma kapılıp telef olmasını önlemek için yaptığı taş kule, bölgede konaklayan leylek sayısını artırdı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Gazi Mahallesi'nin sakinleri, elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin akıma kapılıp telef olması üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlar, leyleklerin güvenli şekilde yuva yapması için imece usulüyle taştan 6 metrelik kule inşa etti. Kule üzerine yuva yapan leylekler, daha güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Leyleklerin göç yolunda bulunan mahallede her yıl onlarca leylek kuluçkaya yatıyor.

Mahalle sakini 57 yaşındaki Resul Gümüştaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 yıl önce mahalle halkı toplanıp leylekler için kule yaptık. Her yıl gelen leylekler, burada yuva yapıyor, yavrulayıp gidiyor ve bu her yıl böyle devam ediyor. Son yıllarda buralarda leylek sayısı arttı. Daha önceleri leylekler elektrik direklerine yuva yapardı. Çoğu zaman akıma kapılıp telef olurdu. Şimdilerde bu pek yaşanmıyor. Leylekler, güvenli yerde yuva yaptıkları için sayıları da arttı. Eskiden yılanlar da çoktu mahallede, leylekler sayesinde onlar da azaldı, çok iyi oldu. İmkan olsa bir tane daha yapacağız ama şu an mahalle sakinleri çalışıyor. İnşallah kısmet olursa yeni bir kule daha yapacağız."

Mahalle sakini Sefer Gümüştaş da her canlının kendi yaşamını sürdürmesi için güvenli ortamlara ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, mahallede yuva yapan leyleklere rahat bir ortam sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Taş KuleLEYLEKŞanlıurfa
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