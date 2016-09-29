Taş bebeklere yoğun ilgi

Giresun'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ortaya çıkan " Temel" ve "Fadime" isimli taş bebekler, büyük ilgi görüyor.

Plajlar ile sahil kenarlarında toplanan taşlar, rehabilitasyon merkezinde öğrenciler tarafından yaklaşık beş yıldır sürdürülen proje kapsamında taş bebeğe dönüştürülüyor.

Rehabilitasyon merkezi müdürü Tayfun Özgen, yaptığı açıklamada, proje ile merkezde eğitim gören öğrencilerin birlikte çalışmaları ve sosyal yönlerinin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özgen, hayata geçirilen projelerin öğrencilere büyük kazanımlar sağladığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin bu projelerle kas becerileri, duygu ve düşünceleri hızla gelişiyor. Sosyal hayata daha hızlı uyum sağlıyorlar. Yine birlikte çalışma duyguları gelişiyor" dedi.

Yaklaşık beş yıldır taş bebek yapıyorlar

Projelerden birisinin de taş bebek üretimi olduğunu ve yaklaşık 5 yıldır kurdukları atölyede çalışmaların devam ettiğini aktaran Özgen, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle plajlar ve deniz kenarlarına giderek taşlar topluyoruz. Bu taşlar daha sonra öğretmen arkadaşımızın kontrolünde öğrencilerimiz tarafından taş bebeklere dönüştürülüyor. Çeşitli bebekler üretiyoruz ancak en büyük ilgiyi 'Temel' ve 'Fadime' ismi verdiğimiz bebeklerimiz görüyor. Kurumumuza gelen misafirlerimize, velilerimize, yine mülki amirlere hediye ettiğimiz bebeklerimizi yine il dışına da armağan olarak gönderiyoruz. Çok büyük ilgiyle karşı karşıyayız."