Tartışmanın bu boyuta gelmesinden üzgünüm

LOS ANGELES -Lee Daniels'in "The Butler" filminin prömiyeri sırasında gazetecilere konuşan Oprah Winfrey, "Ben, sadece başıma gelenleri anlatmak istemiştim. Bu boyutlara ulaştığı için gerçekten çok üzgünüm. Özellikle mağazanın adını söylememiştim. İsviçre'de olduğunu söylediğim için de çok üzgünüm" dedi.

Forbes dergisine göre yıllık geliri 77 milyon dolar olan ve dünyanın en zengin kadınlardan biri kabul edilen Winfrey, "Entertainment Tonight" programında ünlü şarkıcı Tina Turner'ın düğün törenine katılmak için gittiği Zürih'te lüks bir mağazaya girdiğini ve mağaza çalışanlarından birinin beğendiği çantayı çok pahalı olduğu gerekçesiyle kendisine göstermediğini anlatmıştı.

İsviçre Turizm Bürosu yetkilileri ve söz konusu mağazanın sahibi, Winfrey'den özür dilemiş ancak ünlü yıldız bunun bir suçlama ya da şikayet olmadığını belirterek özür dilenmesine gerek olmadığını ifade etmişti.