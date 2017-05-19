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Tarlada çalıştıracak işçi bulamıyorlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısının artması, hem çiftçileri endişelendiriyor hem de zirai faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Tarlada çalıştıracak işçi bulamıyorlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların sayısının artması, hem çiftçileri endişelendiriyor hem de zirai faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

19 Mayıs 2017 Cuma 13:38
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Tarlada çalıştıracak işçi bulamıyorlar

Karapınar ilçesinde, bu yıl derinliği 50 metreyi bulan farklı büyüklükte 7 obruk meydana geldi. 

Obruk sayısının artması, tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bugünlerde Karapınarlı çiftçilerin, tarlada çalıştıracak işçi bulmasını da zorlaştırdı.

Akkuyu mevkisindeki tarlasında, 8 yıl önce, 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğinde obruk oluşan çiftçi Mustafa Yarımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obruğun tarlada çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi.

O günden bu yana obruğun çevresinin genişlediğine işaret eden Yarımoğlu, başka yerlerin de göçmeyeceğinden emin olamadıklarını belirtti.

"Tarlada çalışırken sürekli korku içindeyiz." diyen Yarımoğlu, obrukların tarlada çalıştıracak işçi bulmalarına da engel olduğunu ifade etti.

Yarımoğlu, şöyle devam etti:

"Burada çalıştırmak için işçi çağırdığımızda, 'canımızı yolda bulmadık, tarlanın göçmeyeceğine dair raporu gösterin, çalışalım' diyorlar. Hasat için bir biçerdöver çağırmıştım. Sahibi asfalttan baktı, 'obruk var' diye gelmedi. Hayvan da düşebilir, her türlü tehlikesi var ama bu tehlikeye rağmen ekmek zorundayız. Kelle koltukta çalışıyoruz. Gübre atıyoruz, sulama ve ilaçlama yapıyoruz. Sürekli tehlike altındayız."

AA

Anahtar Kelimeler:
KarapınarTarlada çalıştıracak IşçiTarlaObruk
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