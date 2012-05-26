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Tarihle doğanın buluştuğu kent

Muğla, Knidos, Lagina, Kaunos ve Stratonikeia antik kentleri ve ören yerleri ile ziyaretçileri tarihe yolculuğa çağırıyor

Tarihle doğanın buluştuğu kent

Muğla, Knidos, Lagina, Kaunos ve Stratonikeia antik kentleri ve ören yerleri ile ziyaretçileri tarihe yolculuğa çağırıyor

26 Mayıs 2012 Cumartesi 12:27
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Tarihle doğanın buluştuğu kent
MUĞLA - Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Muğla il sınırları içerisinde bulunan 195 ören yerinden 22'sinin düzenlenerek ziyarete açıldığını söyledi.

Ören yerlerinden 14'ünde kazı çalışmasının devam ettiğini anlatan Özer, ''Kazılar, yerli ve yabancı ekiplerce yürütülüyor. 5 arkeoloji müzesi bulunan Muğla, arkeolojik ve kültürel değerleri ile Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olma özelliğine sahip'' dedi.
Özer, geçen yıl Muğla'daki müze ve ören yerlerini toplam 944 bin 346 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini kaydetti.
Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Torunoğulları ise, Telmessos Antik Tiyatrosu'nun restore edilmesinin, insanlarda tarihi koruma bilincini artıracağına inandığını söyledi.
Kent merkezi ve ilçelerinde bulunan ören yerleri arasında yer alan Lagina, Knidos, Stratonikeia, Tlos ve Kaunos antik kentlerinin turistlerin gözde ziyaret yerleri arasında olduğunu vurgulayan Torunoğulları, Fethiye'deki Kayaköy ile Milas'taki Beçin Kalesi'nin son dönemde yoğun ilgi görmeye başlayan tarihi mekanlar arasında yer aldığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 04:27
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