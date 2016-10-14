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Tarihi kilise imama emanet

Yozgat'ta bir imam, 13 yıldır eşinin de desteğiyle, cami lojmanının avlusunda bulunan Ermeni kilisesinin bakımını ve temizliğini yapıyor.

Tarihi kilise imama emanet

Yozgat'ta bir imam, 13 yıldır eşinin de desteğiyle, cami lojmanının avlusunda bulunan Ermeni kilisesinin bakımını ve temizliğini yapıyor.

14 Ekim 2016 Cuma 11:49
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Tarihi kilise imama emanet

 Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Terzili Mahallesi'ndeki caminin imamı Metin Halıcı, lojmanının avlusunda bulunan tarihi Ermeni kilisesinin bakımını ve temizliğini yapıyor.

1960 yılına kadar Terzili Mahallesi'nde yaşayan ancak daha sonra farklı ülkelere göç eden Ermeniler, yılın belli dönemlerinde eski mahallelerine gelerek tarihi kiliselerinde ibadetlerini yerine getiriyorlar.

Mahalledeki caminin lojmanının avlusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen kilise, caminin imamı Metin Halıcı'nın gayretleriyle misafirlerini bekliyor.

Arjantin, ABD ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler, imam Halıcı'nın temizlediği kilisede rahatça ibadet yapıyor.

Yaklaşık 13 yıldır Terzili Mahallesi camisinin imamlığını yapan Halıcı, yaptığı açıklamada, camideki görevinden arta kalan zamanlarında haftanın belli günlerinde kiliseyi temizlediğini ve gerekli bakımlarını yaptığını söyledi.

İlk atandığında lojmanın avlusunda kilisenin olmasına çok şaşırdığını ifade eden Halıcı, daha sonra köyde Ermenilere ait bir ibadethane olduğunu öğrenince elinden gelen hassasiyeti gösterdiğini dile getirdi.

Eşi ve çocuklarının da kilisenin bakım ve temizliği için kendisine yardımcı olduğunu anlatan Halıcı, şunları kaydetti:

"Başka dinlerin ibadethanelerine gösterilen saygıdan dolayı, Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünün yaşandığı bu topraklarda, biz de hoşgörü gösterip kiliseyi tertemiz bir şekilde ibadete hazır tutuyoruz. Ermenilerin ibadethanesi burası. Genellikle buraya Ortodoks Gregoryen olanlar geliyor. Benden önceki din görevlisi arkadaşım da aynı hassasiyeti göstermiş, ben de aynı hassasiyetle buranın temizliği ve bakımını yapıyorum. Lojmanımın avlusunda zaten temiz tutmam gerekiyor. Ayrıca başka dinin ibadethanesi olduğu için özellikle özen gösterip temiz tutuyorum. Eşim ve çocuklarım da ilk başlarda bu duruma çok şaşırdı ancak daha sonra onlar da alıştı ve kiliseye gerekli hassasiyeti gösterip temizlik konusunda bana yardımcı oluyorlar."

AA

Son Güncelleme: 14.10.2016 11:50
Anahtar Kelimeler:
YozgatSarıkayaTerzili MahallesiArjantinABD
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