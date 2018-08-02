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Tarihi ilçede rafting heyecanı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın tarihi Palu ilçesi, Murat Nehrinde başlatılan rafting etkinlikleri ile adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Tarihi ilçede rafting heyecanı

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın tarihi Palu ilçesi, Murat Nehrinde başlatılan rafting etkinlikleri ile adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:16
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Tarihi ilçede rafting heyecanı

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesi, Murat Nehrinde yapılmaya başlanan rafting etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Urartu kralı Menua tarafından kayadan yaptırılan kitabe, mezarlar, tüneller, nişler ve tapınaklarla açık hava müzesi olarak anılan Palu, doğal güzellikleriyle de fotoğrafçıların ve doğa sporları tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kaymakamlık ve belediye ilçenin tarih ve inanç turizminin yanı sıra doğa sporlarıyla da adını dünyaya duyurması için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda yaklaşık 1100 sene önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsünün de üzerinde bulunduğu Murat Nehrinde rafting yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, 4 bin yıllık geçmişe sahip ilçede elde edilen yeni bulgularda 7 bin yıllık tarihi izlere rastlandığını belirterek, yerinde korunan tek Urartu kitabesinin de ilçelerinde olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilçeyi yerli ve yabancı 60 bin turistin ziyaret ettiğini, bu yıl ki hedeflerinin ise 150 bin turisti ağırlamak olduğunu aktaran Dağoğlu, Palu'nun turizmden hak ettiği payı alması için çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Dağoğlu, raftinge gençlerin ilgi gösterdiğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız ileriye dönük. Bölge anlamında yarışmalar düzenlemek istiyoruz. Öyle inanıyorum ki yakın bir tarihte üniversiteler arası rafting yarışmaları Palu'da olacak. Aynı zaman da ulusal başka yarışmalara da ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. 4 botumuz var, 2 bot siparişi daha verdik. Rafting sporuna gönül veren herkesi ilçeye davet ediyoruz."

"Zorlu eğitimden geçiyoruz"

Takımın genç sporcularından 18 yaşındaki Melik Pirinçci, kaymakamlık ve belediyenin desteği ile rafting eğitimi aldıklarını vurguladı.

Hedeflerinin önce ulusal sonrasında ise uluslararası yarışmalarda Palu'yu temsil etmek olduğunu aktaran Pirinçci, "Zorlu eğitimden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Aldığı eğitim sayesinde rafting yapacaklarını anlatan 17 yaşındaki Serdar Tekeli de "Hedefimiz kendimizi geliştirip uluslararası yarışmalara katılmak. Murat Nehrimiz de görülmeye değer misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Rafting eğitmeni Derviş Bağcı (29) ise ilk hedeflerinin gençleri eğiterek yarışmalara hazırlamak olduğunu belirtti. Bağcı, "Nehrin rafting yapmaya uygun olduğu federasyon yetkilileri tarafından tescillendi. Yapacağımız çalışmalarla Murat Nehri yarışmalara hazır hale gelecek." dedi.

AA

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Elazığ
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