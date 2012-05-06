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Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi projesi tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar: ''Vatandaş başka bir ilden veya ilçeden tapusunu verip alabilecek''

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi projesi tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar: ''Vatandaş başka bir ilden veya ilçeden tapusunu verip alabilecek''

06 Mayıs 2012 Pazar 12:32
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Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi projesi tamamlandı

     Tapu ve kadastro çalışmaları ile bilgilerinin ''Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine'' dönüştürülmesinin amaçlandığı, mülkiyet verilerinin ilgilileriyle paylaşıldığı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi tamamlandı. 


     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001 yılında başlatılan TAKBİS projesi kapsamında yurt genelindeki tüm tapu kayıtları sayısal ortama aktarıldı. Merkezi veritabanına aktarılan kayıtlarla tüm tapu müdürlüklerinde TAKBİS ortamında online hizmet verilmeye başlandı.
     Bakanlığın hazırladığı projeyle, taşra birimlerinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için online randevu yazılımı geliştirildi. Vatandaşlar artık tapu dairelerine gitmeden tapu işlemleri için sıra alabilecekler. Tapu müdürlüğüne internet üzerinden yapılan başvurudan sonra başvuruyu alan müdürlüğün ilgili personeli vatandaşın cep telefonuna işlemin başladığına, harç dekontlarının hazır olduğuna ve imza aşamasına gelindiğine dair kademeli olarak kısa mesaj yollayacak. Uygulamayla vatandaşın müdürlüklerde beklemesi ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanıyor.
     TAKBİS kapsamında bulunan tapu müdürlüklerinde, yapılan tüm işlemlere ait tapu harç ve döner sermaye ödeme bilgileri e-devlet kapısından şifresiz sunulacak. Başvuru sırasında verilen ön başvuru formu üzerinde bulunan ''harç sorgu no'' bilgisiyle işlemlere ait ödeme makbuzlarına www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
     Sistemle kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin, şikayetlerin iletilebilmesi için ''Alo Tapu-Kadastro Hattı'' da( 444 TAPU veya 444 82 78) oluşturuldu. İstek ve şikayetlerin aktarılması için telefon hattının yanı sıra tapu ve kadastro birimlerinin elektronik posta adresleri de kullanılabilecek.

-Tapu başka ilden verilip alınabilecek-

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, projeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki parsel verilerinin elektronik ortamda toplandığını belirterek, bir parselin eni, boyu, imar durumu gibi özelliklerle elektriği, suyu, yolu olup olmadığına dair verilerin biraraya getirildiğini kaydetti. 
      Bayraktar, şunları kaydetti: ''Türkiye'de tapu sahipleri, tapunun bulunduğu ilçeden veya ilden değil, başka bir ilden veya ilçeden de tapusunu verip alabilecek. Örneğin Edirne'de yaşayan bir vatandaş Kars'ta bulunan arsasını satmak için yüzlerce kilometre yol gitmeyecek. İnsanlarımız evinden, bilgisayardan, e-devlet şifresi ile kimlik numarasını girmek suretiyle Türkiye'nin herhangi bir yerindeki, kendisine ait olan gayrimenkulün bilgilerini öğrenebilecek.''

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 04:34
Anahtar Kelimeler:
Tapu
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