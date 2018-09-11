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Taksim'de serbest uçuş heyecanı

TEKNOFEST İstanbul için Letonya'dan getirilerek, Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı.

Taksim'de serbest uçuş heyecanı

TEKNOFEST İstanbul için Letonya'dan getirilerek, Taksim Meydanı'na kurulan dikey rüzgar tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 16:53
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Taksim'de serbest uçuş heyecanı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolu Ajansı'nın iletişim destekçisi olduğu TEKNOFEST için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu, etkinlik öncesi Taksim Meydanı'na kuruldu.

Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Platformda serbest uçuş yapanları şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Kurumsal Yönetim Sistemi Sorumlusu Hasan Kağıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında "Ayakları yerden kesecek festival" sloganıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenleneceğini söyledi.

Festival kapsamında gerçekleştirecekleri etkinliklerden dikey rüzgar tüneli platformunu Taksim Meydanı'nda kurduklarını aktaran Kağıt, "Yaklaşık 25 metre çapa sahip çelik bir düzenek üzerine kurulan alan, jet motorlarıyla desteleniyor. İnsanları burada 5-6 metre yüksekliğe çıkartacağız. Akrobasi anlamında yaklaşık 50 metre yükselebiliyorlar. Burada paraşütçünün uçaktan atladıktan sonraki serbest süzülüşte yaşadığı heyecanı deneyimleyecekler. Üçer dakikadan saatte 20 kişi bu platformdaki etkinliğe katılacak." diye konuştu.

Bu heyecanın daha fazlasını yaşamak isteyenleri TEKNOFEST İstanbul'a beklediklerini ifade eden Kağıt, festival kapsamında insansız hava ve kara araçları ile insansız su altı sistemleri gibi teknoloji yarışmalarının yapılacağını, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın jet gösterileri sunacağını, sergi ve seminerlerin düzenleneceğini belirtti.

İnternet üzerinden daha önce kayıt yaptıranların yararlanabildiği platform, 14 Eylül'e kadar Taksim Meydanı'nda olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST İstanbul HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTaksimSerbest UçuşDikey Rüzgar Tüneli PlatformuTEKNOFEST
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