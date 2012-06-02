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Taksiciler eski durak sahiplerine karşı eylem yaptı

Eski durak sahiplerinin para istediği iddiasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler, eylem yaparak destek istedi

Taksiciler eski durak sahiplerine karşı eylem yaptı

Eski durak sahiplerinin para istediği iddiasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler, eylem yaparak destek istedi

02 Haziran 2012 Cumartesi 13:36
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Taksiciler eski durak sahiplerine karşı eylem yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, eski durak sahiplerinin para istediği iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan taksiciler eylem yaptı.
Çok sayıda taksici, araçlarıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Taksiciler, eski durak sahiplerinin zorla durak parası talep ettiği gerekçesiyle valilik, büyükşehir belediyesi ve emniyet müdürlüğünden destek talep etti.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hafize İpek, taksicilerle yaptığı görüşmede, ulaşım alanında ortaklaşmayı esas aldıklarını, 5 yıllık bir proje hazırladıklarını, Ulaşım Ana Planı ile kentin ulaşımını her alanda düzenlemek istediklerini söyledi. Bu konuda, Taksiciler Kooperatifi (TİTAK) ile ortak bir proje yürüttüklerini kaydeden İpek, ''Bu çalışmamızı sonuna kadar götüreceğiz. Sizlere destek vereceğiz. Amacımız kentin trafiğinin bir düzene girmesini sağlamaktır. Ucuz ve kaliteli hizmet sunmak istiyoruz'' dedi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı İbrahim Altun da TİTAK ve Şoförler Cemiyeti ile 2 yıl önce ortak bir çalışma başlattıklarını, çalışma kapsamında bütün ticari taksilerin renk, plaka ve durak işletim sistemlerinin değiştiğini bildirdi.
Daha önceki ticari taksi duraklarını çalışma kapsamında iptal ettiklerini kaydeden Altun, 49 yeni taksi durağı oluşturduklarını, bu durakların TİTAK'a devredildiğini aktardı. Yeni düzenleme ile bin 70 ticari taksinin ücretsiz olarak duraklardan yararlandığını ifade eden Altun, ticari taksi esnafının da bu duraklara yerleştirildiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:38
Anahtar Kelimeler:
Taksiciler Eski Durak Sahiplerine Karşı Eylem Yaptı
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