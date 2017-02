Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor

Aynı zamanda Taipei, yılın her döneminde ucuz uçak bileti bulabileceğiniz seyahat etmesi ekonomik ve kolay bir şehirdir.

Tarihi Yolculuk

Birçok yönüyle bu 300 yıllık şehir yaşayan bir müze gibidir. Taoist tapınaklar umut verici duaların sesleriyle çınlarken, Japon dönemi konakların ahşap levhaları ziyaretçilerin ayakları altında gıcırdıyor ve Ulusal Saray Müzesi’nin hazinelerinden günümüze ulaşanların ise 5000 yıllık geçmişi var. Tüccar villaları ya da askeri barakalar şimdi restore edilmiş ve müze ya da dükkan olarak hizmet veriyor. Çay tüccarlarının yadigarlarından Beyaz Terör kurbanlarının anıt mezarlarına kadar Taipei şehri her zaman tarihini büyük gururla -ister trajediler isterse de zaferler olsun- kutluyor.

Yemek ve Eğlence

Dışarıda yemek yemek o kadar yaygın ki, Taipei'deki küçük stüdyo dairelerin mutfakları bile yok. Dışarıda yemek yemek çok ucuz, gündelik ve lezzetlidir. Gerçekten de Tayvanlıları anlamanın en iyi yolu dışarıda yemek yemeye gitmektir. İster gece pazarlarındaki yemeklerden seçin, isterse de restoranlarda Çin yemeklerinden tadın, bu ikisinin ortak noktası yemeğin eğlenceli olmasıdır. Evet, bu kokan tofuyu denemek için bir davettir. Bu işe girişmişken Tayvan birasını da denemelisiniz.

Önce İnsanlar

Kararmış yürüyüş yolları ve sayısız dükkan önlerinden şehrin aceleyle kurulduğu sanılabilir anca yeniden bak ve şehrin insanlara daha rahat yaşam sunması için büyük bir özenle düzenlendiğini göreceksin. Toplu taşıma şehrin her yerini sarıyor ve ucuz olmakla birlikte hızlıdır da. Her birkaç blokta bir güzel bankları, barınakları ve çiçekleri olan parklar ve iyi (ve bazen de mükemmel) kahve ise her yerdedir. Ayrıca yağmurlu günler için size ücretsiz şemsiyeler sunuluyor. Temiz ve ücretsiz lavabolar ise hiç bir zaman uzak değil.

Tuhaf ve Muhteşem