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Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor

Küçük bir şehir olan Taipei, güzelliğini Çin kültürünün Japon, Güneydoğu Asya ve Amerikan etkisi ile kaynaşması ve karışmasından alıyor.

Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor

Küçük bir şehir olan Taipei, güzelliğini Çin kültürünün Japon, Güneydoğu Asya ve Amerikan etkisi ile kaynaşması ve karışmasından alıyor.

23 Şubat 2017 Perşembe 14:05
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Taipei: Uzakdoğun’nun İncisi Tatil için Farklı Seçenekler Sunuyor

Aynı zamanda Taipei, yılın her döneminde ucuz uçak bileti bulabileceğiniz seyahat etmesi ekonomik ve kolay bir şehirdir.

Tarihi Yolculuk

Birçok yönüyle bu 300 yıllık şehir yaşayan bir müze gibidir. Taoist tapınaklar umut verici duaların sesleriyle çınlarken, Japon dönemi konakların ahşap levhaları ziyaretçilerin ayakları altında gıcırdıyor ve Ulusal Saray Müzesi’nin hazinelerinden günümüze ulaşanların ise 5000 yıllık geçmişi var. Tüccar villaları ya da askeri barakalar şimdi restore edilmiş ve müze ya da dükkan olarak hizmet veriyor. Çay tüccarlarının yadigarlarından Beyaz Terör kurbanlarının anıt mezarlarına kadar Taipei şehri her zaman tarihini büyük gururla -ister trajediler isterse de zaferler olsun- kutluyor.

Yemek ve Eğlence

Dışarıda yemek yemek o kadar yaygın ki, Taipei’deki küçük stüdyo dairelerin mutfakları bile yok. Dışarıda yemek yemek çok ucuz, gündelik ve lezzetlidir. Gerçekten de Tayvanlıları anlamanın en iyi yolu dışarıda yemek yemeye gitmektir. İster gece pazarlarındaki yemeklerden seçin, isterse de restoranlarda Çin yemeklerinden tadın, bu ikisinin ortak noktası yemeğin eğlenceli olmasıdır. Evet, bu kokan tofuyu denemek için bir davettir. Bu işe girişmişken Tayvan birasını da denemelisiniz. Türk Hava Yollarının Taipei’e ucuz uçak bileti fiyatlarını arayabileceğiniz https://www.bilet.com/ucak-bileti/taipei şehir tanıtım sayfasında görebileceğiniz zengin bir mutfağı var...

Önce İnsanlar

Kararmış yürüyüş yolları ve sayısız dükkan önlerinden şehrin aceleyle kurulduğu sanılabilir anca yeniden bak ve şehrin insanlara daha rahat yaşam sunması için büyük bir özenle düzenlendiğini göreceksin. Toplu taşıma şehrin her yerini sarıyor ve ucuz olmakla birlikte hızlıdır da. Her birkaç blokta bir güzel bankları, barınakları ve çiçekleri olan parklar ve iyi (ve bazen de mükemmel) kahve ise her yerdedir. Ayrıca yağmurlu günler için size ücretsiz şemsiyeler sunuluyor. Temiz ve ücretsiz lavabolar ise hiç bir zaman uzak değil.

Tuhaf ve Muhteşem

Taipei’nin garipliği aynı zamanda onun çekiciliği ve https://www.bilet.com/ sitesinden alınabilecek uçak bileti fiyatlarının muadil şehirlere göre daha ucuz olmasıdır. Taipei, Japonya’nın kawaii kültüründen esinlenmiş olabilir ancak kendisinin de geliştirdiği bir çok mizahı var. Yemek yerken de buna şahit olursunuz. Temalı restoranlarda klozet şekli verilen tabaklarda sıcak çorba içebilir ya da hastane temalı mekanda akşam yemeği yiyebilirsiniz. Şehrin en çok satan hediyelik eşyalarında biri ise gerçeğinden daha büyük şekil verilmiş ananas pastalarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
TaipeiTaipei BiletTaipei Uçak Bileti
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