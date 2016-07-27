'Taha için el ele' 50 bin lira toplandı

Antalya'da serebral palsi tanısı konulan 2 yaşındaki Taha Gümüştekin için Antalya Valiliğince açılan yardım hesabında yurt içi ve yurt dışından hayırsever vatandaşların katkılarıyla 1,5 ayda 50 bin lira toplandı.

Manavgat ilçesinde yaşayan Necla ve Gültekin Gümüştekin çiftine, ilk çocuklarını kucaklarına alma heyecanı yaşarken, doğuma az bir süre kala kontrol için gittikleri hastanede kötü haber verildi. Bebeğin boynuna kordon dolandığı fark edilince anne acilen ameliyata alındı.

Sezaryen ile dünyaya gelen ve "Taha" ismi verilen bebeğin beyninde, kordon dolanması sonucu hasar oluştuğu tespit edildi. "Serebral palsi" teşhisi konulan Taha için işlerinden ayrılarak Muratpaşa ilçesindeki bir yakınlarının evine taşınan aile, bir süre sonra oğullarının medikal malzeme ihtiyacını karşılayamaz hale geldi.

"Taha için el ele" verildi

Ailenin yardım için başvurduğu Antalya Valiliği, Taha bebeğin yıllık 50 bin lira ihtiyacı bulunduğunu belirleyerek yardım kampanyası başlatılmasını sağladı.

Bunun üzerine sosyal medyadaki "Bir el bir hayat" isimli yardım sayfasınca "Taha için el ele" adı verilen bir kampanya başlatıldı. Sosyal medyada binlerce insanın kampanyayı duyurması üzerine yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar seferber oldu.

Yaklaşık 1,5 aylık sürede Taha bebek için gereken 50 bin lira toplandı. Ünlü futbolcu Erkan Zengin'in de 15 bin lira yardımda bulunduğu kampanya sayesinde minik Taha'nın hem medikal ihtiyaçları hem de Ankara'da tedavi görmesi sağlanacak.

''Masrafları karşılamak için kredi kullanmıştık, kredileri ödeyemez hale geldik''

Taha'nın babası Gümüş Gültekin, yaptığı açıklamada, oğlunun 7 cihaza bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Taha'nın hayatını kaybetmemesi için gereken medikal ürünlerin pahalı olduğunu ifade eden Gültekin, "Masrafları karşılamak için kredi kullanmıştık. Kredileri de ödeyemez hale geldik. Taha'nın medikal ihtiyaçlarını alamaz hale gelmiştik. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde Taha'nın ihtiyaç duyduğu ürünleri alabileceğiz. Yurt içi ve yurt dışından arayanlar, Taha'nın her gün sağlık durumunu soranlar var. Bu durum bizi duygulandırdı. İnsanlığın ölmediğini gördük. Çok mutluyuz." dedi.

"Tek isteğim ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmesi"

Ankara'ya giderek Hacettepe Üniversitesindeki doktorlar ile görüşeceğini anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Şu an kesin bir tedavi yok ama araştırmalar sürüyor. Oğlum kimsenin ihtimal vermemesine rağmen ayaklarını ve kollarını kıpırdatmaya başladı. Tek isteğim onun ayağa kalkıp ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmesi. Pencereden başka anne ve babaların çocuklarıyla yürüyüş yaptığını, parklarda oynadığını görünce kahroluyorum. Umarım o günleri biz de görürüz."