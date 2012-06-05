Süs havuzu can aldı

Merkez Efendi Mahallesi'nde bir işyerinin önündeki süs havuzuna serinlemek amacıyla giren Servet Koçak (13) ve Sinan Koçak (11) adlı kardeşler elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları durduğu belirlenen çocuklara kalp masajı yaptı. Uzun süreli masajın ardından Sinan Koçak hayata döndürüldü. Servet Koçak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından havuzun çevresini boşaltan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, havuzda elektrik kaçağı olduğuna dair vatandaşlara uyarıda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati fonksiyonları durduğu belirlenen çocuklara kalp masajı yaptı. Uzun süreli masajın ardından Sinan Koçak hayata döndürüldü. Servet Koçak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından havuzun çevresini boşaltan Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, havuzda elektrik kaçağı olduğuna dair vatandaşlara uyarıda bulundu.
AA
Son Güncelleme: 05.06.2012 00:39