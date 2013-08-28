ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında denetimler sürdürülüyor. Araçların egzoz emisyon pullarının olup olmadığı kontrol edilirken, egzoz ölçüm cihazı bulunan illerde ölçümler de yapılıyor.

Bu çerçevede geçen yıl gerçekleştirilen ölçümlerde egzoz emisyonu sınır değerlere uygun çıkmayan ya da emisyon pulu bulunmayan taşıt sahiplerine 1 milyon 237 bin 293 lira idari yaptırım uygulandı.

Bu yılın ilk 6 ayında yapılan egzoz gazı emisyonu denetimlerinde ise sürücülere 802 bin 519 lira ceza kesildi.

En çok cezayı Konyalılar aldı

Bu yıl en çok ceza 164 bin 130 lirayla Konya, 116 bin 426 lirayla Kayseri, 110 bin 387 lirayla Bursa'daki araç sahiplerine kesilirken, İstanbul 5 bin lirayla son sıralarda yer aldı.

Aydın, Bolu, Elazığ, Edirne, Giresun, Hakkari, Kırıkkale, Manisa, Muş, Siirt, Tunceli, Şırnak, Osmaniye'nin de aralarında bulunduğu diğer illerdeki sürücülere ise ceza uygulanmadı.