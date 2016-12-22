İç savaşın

5 yılı aşkın süredir hüküm sürdüğü, çok sayıda kişinin evlerini terk ettiği

Suriye

'de, Türkiye'ye yakın noktalara göç edenler, kurdukları

çadırlarda

yaşam mücadelesi veriyor.

Hemen her tepede dikkati çeken çadırlarda geride bıraktıkları evleri ve akrabalarının hatıralarıyla yaşayan Suriyeliler, savaşın son bulacağı günü ümitle bekliyor.

Elektrik ve suyun bulunmadığı, kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyeliler, Türk Kızılayı başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlarla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Havaların soğumasıyla yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığı bölgedeki halk, hayırseverlerin desteğiyle açılan okullara çocuklarını gönderiyor.

Çatışmalarda yaralananlar ya da hasta olanlar da bölgenin farklı noktalarında kurulan ancak imkanları yetersiz olan sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.

Acılarını paylaşıyorlar

İç savaşta eşini kaybeden ve çocuklarıyla kalan Suriyeli kadınlar ise hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan yetimhanede, acılarını içlerine gömüp geriye kalan çocukları için hayata tutunuyor.

Eşini 6 yıl önce rejim güçlerinin saldırısında kaybeden Hamide Ahmet Merruş, 6 çocuğuyla benzer öyküleri bulunan kadınlar gibi, 2 ay önce sığındığı yetimhanede kalıyor.

Merruş, kız kardeşinin ve bazı akrabalarının da yetimhanede olduğunu, çocukları için hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'den gelen yardımlarla ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Merruş, "Ama yetersiz kalıyor. Ekmek, elektrik sıkıntısı var. Kış geldi. Giyecek elbiselerimiz yok. Çocuklar çok üşüyor. Halen yazlık kıyafet giydiriyoruz. Çorapları bile yok." diye konuştu.

AA