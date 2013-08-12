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Suriyelilere yemek yardımı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir parkta yaşamlarını sürdüren 2 bin Suriyeliye müftülüğün organizasyonuyla yemek dağıtıldı

Suriyelilere yemek yardımı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir parkta yaşamlarını sürdüren 2 bin Suriyeliye müftülüğün organizasyonuyla yemek dağıtıldı

12 Ağustos 2013 Pazartesi 14:33
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Suriyelilere yemek yardımı
GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde  bir parkta kalan 2 bin Suriyeliye müftülüğünün girişimiyle yemek dağıtıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak kendi imkanlarıyla Nizip ilçesine gelen ve kent merkezindeki Ganime Hatun Camisi yakınında bulunan parkta kalmaya başlayan yaklaşık 2 bin Suriyeliye, hayırseverlerin desteğiyle yemek yardımı yapıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Genç, parkta kalan Suriyelilere hayırseverlerin desteğiyle çorba ve ekmek dağıttıklarını söyledi.

Genellikle kendi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışan Suriyelilere birkaç gündür yemek dağıtımı yapamadıklarını ifade Genç, şunları kaydetti:

"Çok sayıda Suriyeli kardeşimiz ilçemizde bulunuyor. Bunlardan bazıları kendi imkanlarıyla ilçe merkezinde kiraladıkları evlerde bazıları ise çadır ve konteyner kentte yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu insanlarımıza hem devletimizin hem de halkımızın desteği sürüyor ancak çok sayıda Suriyeli kardeşimiz de burada kalıyor. İlçe Müftülüğü olarak buradaki insanlara çorba ve ekmek ikramında bulunduk. Bugün sabır, imtihan ve ihtiyaçları karşılama günüdür. Bu nedenle halkımızın bu insanlara sabretmesini ve yardımda bulunmalarını istiyorum."

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 14:34
Anahtar Kelimeler:
Suriyelilere Yemek Yardımı
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