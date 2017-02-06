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Suriyeliler uzaktan eğitimle diploma aldı

Şanlıurfa'daki Suriyeli 40 sığınmacı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinden uzaktan eğitim yoluyla lise diploması aldı.

Suriyeliler uzaktan eğitimle diploma aldı

Şanlıurfa'daki Suriyeli 40 sığınmacı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinden uzaktan eğitim yoluyla lise diploması aldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:55
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Suriyeliler uzaktan eğitimle diploma aldı

Şanlıurfa'daki Suriyeli 40 sığınmacı, Sudan'daki Uluslararası Afrika Üniversitesinden uzaktan eğitim yoluyla lise diploması aldı.

Ülkelerindeki iç savaş ve çeşitli nedenlerle eğitimlerini tamamlayamayan çeşitli yaş gruplarından 18'i kız 40 sığınmacı, uzaktan lise eğitimi veren ve Türkiye'de denkliği bulunan Uluslararası Afrika Üniversitesinden diploma sahibi oldu.

Mezuniyet dolayısıyla sığınmacıların eğitimine katkı sunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şanlıurfa Ofisi'nde tören düzenlendi.

Uluslararası Afrika Üniversitesi Şanlıurfa Temsilcisi Muhammed El Zahir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli öğrencilerin başarılı olmasından gurur duyduklarını söyledi.

Suriyelileri tekrar eğitime kazandırdıkları için mutlu olduğunu anlatan Zahir, "Öğrencilerimiz başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almaya hak kazandı. Mart ayından itibaren yine bu şekilde 200 öğrenciye eğitim vermeye başlayacağız." Yaptığımız iş birliği ile öğrencilerimizin bütün eğitim masraflarını karşılıyoruz, aynı zamanda bir miktar da maddi yardımda bulunuyoruz. Bize böyle imkanlar sağladığı için Türk Devleti'ne, halkına, eğitim görevlilerine ve ortağımız İHH'ya çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Desteğe devam edeceğiz"

İHH Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Behçet Atilla da Suriyelilerin eğitimden yoksun kalmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sığınmacıların savaşa rağmen eğitimlerini aksatmamaya çalıştığını belirten Atilla, "Biz de İHH olarak hem bu lise eğitimlerine hem de Şanlıurfa'daki yaklaşık 30 eğitim kurumunda eğitim gören Suriyelilere destek veriyoruz. Cehaletin önüne geçmek için bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Diploma alan öğrencilerden Abdurrahman Dakka ise lise eğitimini 5 yıl aradan sonra tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeUzaktan Eğitim
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