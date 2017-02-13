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Suriyeliler battaniyeleri kışlık kıyafete çeviriyor

Suriye'deki rejimin abluka altında tuttuğu Humus'un Vaer ilçesinde pahalı kışlık giysileri almaya gücü yetmeyen halk, yardım amacıyla dağıtılan battaniyelerden kıyafet üretmeye başladı.

Suriyeliler battaniyeleri kışlık kıyafete çeviriyor

Suriye'deki rejimin abluka altında tuttuğu Humus'un Vaer ilçesinde pahalı kışlık giysileri almaya gücü yetmeyen halk, yardım amacıyla dağıtılan battaniyelerden kıyafet üretmeye başladı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:28
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Suriyeliler battaniyeleri kışlık kıyafete çeviriyor

Suriye'de rejimin abluka altında tuttuğu Humus'un Vaer ilçesinde yaşayanlar, tekstil ürünlerinin pahalılığından dolayı, yardım kuruluşlarının dağıttığı battaniyeleri kışlık kıyafete çevirerek dondurucu soğuklardan korunmaya çalışıyor.

Ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus iline bağlı Vaer ilçesi, il merkezinde muhaliflerin "son kalesi" olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 70 bin sivilin yaşadığı ilçe, 4 yıldır Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatması altında bulunuyor.

Son 6 aydır temel insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen ilçede, abluka nedeniyle işsizlik ve hayat pahalılığı arttı. Kışlık kıyafetlerdeki fiyat artışı nedeniyle aileler çözümü alternatif yollarda buldu.

"Giydiğim kıyafet aslında bir battaniyenin kumaşından üretildi"

Halkın alım gücünün düştüğü ilçede halk, yardım kuruluşlarının dağıttığı battaniyeleri, kışlık kıyafete çeviriyor. Terziler, usta dokunuşlarıyla battaniyelerden kazak, yelek, pijama, çorap gibi giyecekler çıkarıyor. Böylece, daha az maliyetle kışlıklar tedarik ediliyor.

Humuslu Ebu Abdo, AA muhabirine, "Gördüğünüz gibi giydiğim bu kıyafet aslında bir battaniyenin kumaşından üretildi. Kendimizi ve çocuklarımızı soğuk havalardan korumak için bu yola başvurduk." dedi.

Isınmak için yakıtlarının kalmadığını belirten Ebu Abdo, "Hazır yeni kışlık elbise satın almaya kalksak, buna gücümüz yetmeyecekti. Fiyatlar çok pahalı. Bir kazak yaklaşık 25 bin Suriye lirası (175 TL). Ama battaniye kumaşı ile diktirildiğinde bin 500 Suriye lirasına (11 TL) geliyor." ifadelerini kullandı. 

"Hem soğukla hem de kuşatma ile karşı karşıyayız"

Humuslu bir anne Ümmü Mueyyed de yaşadıkları bölgede daha önce böyle soğuk görmediklerini ifade etti.

Mueyyed, çocuk kıyafetlerinin çok pahalı olması nedeniyle, ilçedeki kadınların yardım amaçlı dağıtılan battaniyelerden ve büyük beden kıyafetlerden çocuk kıyafetleri dikmeye başladıklarını belirtti.

"Hem soğukla hem de kuşatma ile karşı karşıyayız" diyen Mueyyed, ilçede ilaç, gıda, su ve elektrik sıkıntısının da büyük olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeHumusTekstil ürünleriInsani Yardımlar
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