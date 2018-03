Suriyeli yetimlerin 'baba özlemi'

HATAY - Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden ve aileleriyle Türkiye'ye sığınan çocuklar, babalarının fotoğraflarına bakarak teselli buluyor.



Dünyanın birçok yerinde aileler yarın Babalar Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, Türkiye'ye sığınan ve Hatay'da bir yardım kuruluşunun desteğiyle kiralanan evlerde anneleri veya yakınlarıyla kalan Suriyeli yetim çocuklar babalarına özlemlerini fotoğraflarla gideriyor.



Suriyeli anne Meryem Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık görevlisi olan eşinin Halep'teki çatışmalarda bölgede bulunan yaralıları kurtarmaya çalıştığı sırada rejime ait helikopterden atılan varil bombası sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.



Ahmet, eşinin hayatını kaybetmesiyle en büyüğü 10 yaşında olan 6 çocuğunun yetim kaldığını ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.



Hayırseverlerin yardımıyla çocuklarıyla Türkiye sınırına getirildiklerini anlatan Ahmet, ''Eşimi kaybettikten sonra Halep'te bir başımıza kaldık. Ben o günlerde 2 aylık hamileydim. Yakınlarımdan hiç kimsem kalmamıştı. Hayırseverler, çatışma bölgesinden beni ve çocuklarımı da yanlarına alarak Kilis yakınlarında Suriye'de bulunan çadır kente getirdiler. Burada 4 ay çok zor şartlar altında kaldık. Daha sonra bir yardım kuruluşu bize yardım etti ve bizi Hatay'da kiraladıkları bir eve getirdi. Allah'a çok şükür hep iyi insanlar karşımıza çıktı. Şimdi oturduğumuz evin kirası Hatay'da bulunan Dünya Şehit Çocukları Vakfı tarafından karşılanıyor. Allah onlardan razı olsun. Onların maddi ve manevi desteği sayesinde çocuklarımla birlikte hayatta kalıyoruz'' diye konuştu.



Meryem Ahmet, yetim kalan çocuklarının babalarını çok özlediğini ve sürekli kendisine babalarının nerede olduğunu sorduklarını kaydetti.



Çocuklarının babalarının fotoğrafına bakarak hasret giderdiğini ifade eden Ahmet, ''Çocuklarımı babasız büyütmek gerçekten de çok zor. Onlara hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum. Çocuklarım babalarını unutmadı. Her sorduklarında inşallah onu cennette bulacaksınız diyorum'' dedi.



Suriyeli yetimlerden Ali Ahmet ise babasını çok sevdiğini ve çok özlediğini belirterek, onun cennete olmasını diledi.



"Çocuklarıma babalarının öldüğünü anlatmak çok zor"



Suriyeli anne Meysin Acin ise 2 yıl önce İdlib'teki çatışmalarda eşinin hayatını kaybettiğini ve 5 çocuğuyla bir başlarına kaldığını söyledi.



Çocuklarının hayatından endişe ettiği için Türkiye'ye gelme kararı aldıklarını ve Hatay'a geldiklerini belirten Acin, ''Hatay'a geldiğimizde üzerimizdeki elbiselerden başka hiçbir şeyimiz yoktu. Burada hayırseverler ve dernekler bize sahip çıktı, elimizden tuttular. Bizi kiraladıkları bir eve yerleştirdiler. Çocuklarımı da Suriyeli öğrencilerin eğitim aldığı okullara verdiler. Her ay ev kiramızı karşılıyorlar'' dedi.



Acin, yaşları çok küçük olan çocuklarının babalarını her sorduklarında çok zoruna gittiğini ifade ederek, "Onlara babalarının öldüğünü anlatmak çok zor" diye konuştu.



Çocukların yanında babalarının çok kıymetli olduğunu ifade eden Acin, hayatı yaşamaya devam ettiklerini ancak kendisinin ve çocuklarının hayatlarında hep bir şeylerin eksik kaldığını belirtti.



Babasının hayattayken kendisini ve kardeşlerini çok sevdiğini anlatan Suriyeli yetim Hedil Acin (6) ise babasının yanında olması için her şeyi verebileceğini ve onu çok özlediğini söyledi.