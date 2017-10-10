Suriyeli sığınmacı kadın Erdoğan'ı kara kalemle resmetti

Ülkesindeki iç savaş ve bombardımandan kurtulmak için Ürdün'e sığınan Suriyeli Ravan Mahmud Uveymir (21), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önde gelen liderleri resmederek görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata dair ümitlerini yitirmeyen Uveymir, telefonunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak, kara kalem çalışması yapıyor.

AA muhabirine konuşan Uveymir, kendini ifade etmeyi çok fazla beceremediğini belirterek, "Ben sadece resim yapmayı seviyorum. Bu Allah'ın bana bahşettiği bir yetenek." dedi.

Kara kalem resim yapma sanatını kendi imkanlarıyla öğrenen Suriyeli kadın Uveymir sahip olduğu kısıtlı imkanlara rağmen, zorluklara meydan okuma azmi ve iradesi sayesinde iç savaşın yerle bir ettiği ülkesinin güzelliklerini ve anılarını yaptığı resimlerle hatırlıyor.

Ürdün'deki en büyük mülteci kampı olan Zateri kampında eşi ve çocuğuyla beraber yaşayan Uveymir, akraba ziyareti için geldiği Suriye sınırındaki Turra kasabasında, kendisinin de doğum yeri olan Dera kentine bakarak hayallerinde iz bırakan Suriyeli anne ve çocukların yaşadığı zorlukları resmediyor.

"Sınırlı imkanlar ile çizim yapıyorum. Kurşun kalem ve bazı renkli ahşapların yanı sıra gördüğünüz bu defteri kullanıyorum." ifadesini kullanan Uveymir, bir yandan da devam ettiği Erdoğan'ın resmini 2 saatten kısa bir sürede usta elleriyle tamamladı.