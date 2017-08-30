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Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son

Türkiye'ye sığınmak üzerine Şam'dan ailesiyle yola çıkan ancak yaralı olan babasının taşıyamadığı için başka bir aileye emanet ettiği, bu sırada kaybolan küçük Muhammed, Türk yetkililerin girişimiyle bulunup ailesine teslim edildi.

Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son

Türkiye'ye sığınmak üzerine Şam'dan ailesiyle yola çıkan ancak yaralı olan babasının taşıyamadığı için başka bir aileye emanet ettiği, bu sırada kaybolan küçük Muhammed, Türk yetkililerin girişimiyle bulunup ailesine teslim edildi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:26
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Suriyeli Muhammed'in aile özleminde mutlu son

HATAY - Ülkesindeki iç savaşta elinden yaralanan ve yaşadıkları Şam'dan kaçmak zorunda kalan Fadılalla Nassar (35), eşi Esma Murad (29) ve 3 çocuğu Türkiye'ye doğru yola çıktı. 

Baba Nassar, elindeki yaradan dolayı yolda güçlükle taşıdığı evlatlarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Muhammed'i birlikte ilerledikleri başka bir aileye emanet etmek zorunda kaldı. Yolda yaşanan kargaşa nedeniyle oğlunu emanet ettiği aileyi kaybeden baba Nassar, evladını bulamadan Türkiye'ye geldi.

Gözü yaşlı eşiyle yaklaşık bir ay boyunca sığındıkları Türkiye'den ülkesi Suriye'ye haber gönderen ve oğlunu bulabilmek için seferber olan baba Nassar, barındıkları Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneğinden (HAYAD) ve Türk yetkililerden yardım istedi.

Küçük Muhammed'in bulunması için devreye giren dernek başkanı Rahmi Vardı ve Türk yetkililer, baba Nassar'ın Suriye'deki yakınlarının yardımıyla Muhammed'e ulaştı.

Uzun uğraşlar sonrası Valilik koordinesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen Muhammed, babası Nassar tarafından sevinçle karşılandı.

"Aile Türkiye'ye giremeden geri dönmüş"

Baba Nassar, AA muhabirine, ailesini bir araya getirdiği için Türk yetkililere minnettar olduklarını söyledi.

Suriye'de her şeyin çok zor olduğunu ve topraklarını terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Nassar, şöyle devam etti:

"Ailecek birlikte yola çıktık ancak benim elim yaralıydı, Muhammed'i ben taşıyordum, eşim de kalp hastası. Yolda ilerlememiz zorlanınca Muhammed'i kafiledeki başka bir aileye emanet ettim. Onlar oğlumu Türkiye'ye getirecekti ancak yolda bir ara ayrıldık ve onlarla iletişim kuramadık. Sonradan öğrendik ki aile Türkiye'ye giremeden geri dönmüş Muhammed'i de birlikte götürmüşler. Bir ay sonra aileye ulaştım ve Türkiye'nin yardımlarıyla oğlumuz sağ salim yanımıza geldi."

Anne Murad ise "Çok ağladım, bugünleri göreceğime inanmıyordum ama buradaki insanlar bana umut verdi, evladımı getirdi. Allah onlardan razı olsun. Artık birlikteyiz." dedi.

AA

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Suriyeli MuhammedAile özlemiMutlu Son
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