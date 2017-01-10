Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e sığınan

Suriyeli çocuklar

,

aşçılık

okulunda ilk kez yaptıkları

pizza

nın tadına da baktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) Aşçılık Okulunca Suriyeli miniklere yönelik etkinlik düzenlendi. Daha önce yetimler, öğrenciler ve ev hanımlarının da katıldığı organizasyon kapsamında bu kez Suriyeli çocuklar, pizzalara şekil ve lezzet verdi.

Ensar Toplum Merkezi bünyesindeki yaşları 5 ila 12 arasında değişen 15 Suriyeli çocuk, önlüklerini giyerek pizza yapmak için kolları sıvadı.





"Suriyeli çocukların arasında ilk defa pizza yiyenler var"

Merdane yardımıyla açtıkları hamurlarına beğenilerine göre malzemeler yerleştiren Suriyeli minikler, eğitmen aşçıların gözetiminde fırında pişirdikleri pizzaların tadına da baktı.

Eğitmen şef Selen Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşçılık Okulu olarak kentteki çocuklara yönelik faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Suriyeli çocukları da ilk kez bu etkinliklere dahil ettiklerini aktaran Yetkin, "Bu sefer Suriyeli çocuklara dokunmak istedik. Onlarla birlikte pizza yapım tekniklerini gördük. Herkes kendi pizzasını yaptı. Bu kursu, Suriye'deki savaştan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve stresleri atlamaları için yapmayı düşündük. Suriyeli çocukların arasında ilk defa pizza yiyenler var. İlk defa pizza yapanlar var." diye konuştu.





"Türkiye'ye minnettarız"

Ensar Toplum Merkezi eğitmeni Yahya Dede, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Halep'ten Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin kendilerine böyle bir olanak sağlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dede, "Burada gördüğünüz gibi çocukların hepsi çok mutlu oldu. Streslerini attılar. Türkiye'ye minnettarız." sözlerine yer verdi.

AA