Suriyeli lokantacıdan yoksullara ücretsiz yemek

Suriye'deki iç savaşın ardından ülkesini terk etmek zorunda kalan 45 yaşındaki Şerif Burghleh, eşi ve 5 çocuğuyla Türkiye'ye geldi. Şam'da ticaretle uğraşan ve maddi durumu iyi olan Burghleh, önce Bursa'ya taşındı ve turizmle meşgul oldu, ardından İstanbul'a yerleşti.

Çocuklarından ikisini Karabük'te üniversitede, diğerlerini İstanbul'da okutan Şerif Burghleh, Zeytinburnu'nda fakir fukaraya da bir nevi aşevi olarak hizmet veren bir lokanta açtı.

Şerif Burghleh, Merv Caddesi'ndeki "Al Rawabi" adlı mütevazı lokantasında, AA muhabirine böyle bir işe nasıl başladığını, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

- "Buraya gelen ihtiyaç sahipleri savaş mağduru insanlar"

"Yardıma muhtaç insanlar için ne yapabilirim?" sorusuyla yola çıktığını belirten Burghleh, İstanbul'a taşındıktan sonra bu amaçla lokanta açmaya karar verdiğini söyledi.

Burghleh, mesleği öğrenmek için kurslara gittiğini, gerekli sertifikaları aldığını ifade ederek, "Burada ağırlıkta Suriyeliler ve savaştan kaçıp gelen Afganlar, Pakistanlılar, Tacikler olduğu için böyle bir yer açtım. Üzerinde düşünerek yaptığım bir iş." diye konuştu.

"Günde 10-15 kişi gelip ücretsiz yemek yiyor"

Lokantada 5 kişi çalıştığını, dördünün Suriyeli, birinin de Afgan olduğunu belirten Şerif Burghleh, şöyle devam etti:

"Böyle bir uygulama fikri şöyle ortaya çıktı, dilenciler geliyordu ama 'Param yok.' demeye utanıyorlardı. Sonra ben de lokantanın camına Arapça, Farsça ve Türkçe 'Parası olmayan kişiler gelip bedava yemek yiyebilirler.' dövizini astım. Normal müşteriye ne veriyorsak, ihtiyaç sahibi kişilere de onu ikram ediyoruz. Bunu yaparken de zararımız olmuyor. Yine karlı, kazançlı çıkıyorum. Buraya gelen ihtiyaç sahipleri ağırlıklı olarak savaş mağduru insanlar. Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Türkistan, Türk, Kürt her kesimden gelen var."

Suriyeli Şerif Burghleh, günde ortalama 10-15 ihtiyaç sahibinin lokantada ücretsiz yemek yediğini dile getirerek, "Bazıları da belki utandığı için burada yemek yemiyor, alıp gidiyor. Bazı aileler de utandığı için çocuklarını gönderiyor, çocuklara veriyoruz, onlar eve götürüyor. Dilenciler ve sokakta yaşayanlar da burada yemek yiyor, elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.