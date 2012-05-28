Suriyeli çocuklar hayata gülümsüyor

Kilis'teki konteyner kentte kalan Suriyeli ailelerin küçük çocuklarına, ana okulu ve kreşlerde okul öncesi eğitim veriliyor.



Suriyeli 260 çocuk, bu sayede ilk kez okulla tanıştı. Burada 29 öğretmenin eşliğinde hem anadilleri Arapça hem de Türkçe eğitim gören çocuklar, ülkelerindeki iç karışıklıktan dolayı kaçmak zorunda kaldıkları için yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen hayata gülerek bakmaya devam ediyor.

Kreş öğretmenlerinden Dilek Menici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığıyla bir ay önce konteyner kente geldiğini belirterek, ''Kreşimizde eğitime başlayalı bir ay oluyor. Toplam 260 öğrencimiz var. Bu sayıyı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz'' dedi.Çocukların ilk başlarda öğretmenlerden çekindiğini anlatan Menici, ama zamanla birbirlerine alıştıklarını ifade etti.

Gönüllü tercümanlık yapan 12 yaşındaki Suriyeli Esma İbrahim de Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. İbrahim, Türkiye hakkında bildiklerini sıralarken, ''Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorum'' dedi.